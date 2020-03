Fastfoodkæde får bøde for ulovligt at overvåge pakkepige

Automatisk oplæsning

Det var ulovligt, da en leder ved fastfoodkæden Kentucky Fried Chicken brugte tv-overvågning til at disciplinere og kontrollere en af firmaets pakkepiger.

Den ansatte, som arbejdede hos KFC i Tilst ved Aarhus, skal have 20.000 kroner i godtgørelse for den krænkelse, hun var udsat for. Pengene skal betales af selskabet bag fastfoodkæden, Isken Aps, og den pågældende leder.

Det har Højesteret afgjort, oplyser retten mandag på sin hjemmeside.

»Krænkelsen (...) bestod i, at tv-overvågningen i et betydeligt omfang var anvendt til - uden saglig grund - løbende at kontrollere (den ansatte, red.) under udførelsen af hendes arbejde«, står der blandt andet i dommen.

Overvågningen førte til, at pakkepigen følte sig konstant overvåget på sit arbejde, og det var en stor psykisk belastning for hende, vurderer Højesteret.

Desuden var det egnet til at krænke hendes selv- og æresfølelse, mener den.

Sagen har først været forbi både by- og landsret, og selv om pakkepigens leder også i landsretten blev dømt for at have overvåget hende i for stort omfang, mente retten ikke, at hun skulle have nogen godtgørelse for det.

Kentucky Fried Chicken er en amerikansk kæde, der blev grundlagt i Louisville i Kentucky, USA i 1938. Den er også kendt under navnet KFC. Kæden har restauranter i 11 danske byer.

