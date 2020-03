Alternativet-borgmester truer med at melde sig ud af sit kaosramte parti

Automatisk oplæsning

Alternativet har i den grad været i internt stormvejr de seneste uger.

Hårde anklager har ramt den nuvalgte leder, Josephine Fock, mens prominente folk har forladt deres poster.

Nu meddeler Alternativets borgmester på Fanø, Sofie Valbjørn, at hun heller ikke nødvendigvis har en fremtid i partiet.

»Hvis det her personfnidder på Christiansborg ender med, at vores nyvalgte politiske leder trækker sig, så har jeg meget svært ved at se mig selv fortsætte i partiet«, siger Sofie Valbjørn til Radio4.

Valbjørn har partiets eneste ’rigtige’ borgmesterpost. Sammen med kulturborgmesteren i København, Franciska Rosenkilde, sidder hun på den mest prominente kommunale post i partiet.

Fanøborgmesterens udmelding kommer efter en række anklager mod Alternativets nyvalgte leder, Josephine Fock. Anklagerne bygger på, at den nye leder skulle have haft en meget voldsom opførelse i sin tid i Folketinget fra 2015 til 2018.

At anklagerne kommer frem nu, mener Sofie Valbjørn, er besynderligt. Hun anser det som et udtryk for, at nogle i partiet er utilfreds med, at en anden ikke fik formandsposten. Borgmesteren siger til Radio4, at man ikke kan sætte lighedstegn mellem tiden dengang og Josephine Focks person nu.

Hun stemte tilbage i februar selv på Josephine Fock.

Politiken forsøger at kommentar fra Sofie Valbjørn.

Røre i Alternativets andedam

Stridighederne begyndte for alvor, da Information i forrige weekend bragte en artikel med flere anonyme kilder, som berettede, at Josephine Fock har overfuset og rusket i ansatte og frivillige, dengang hun var medlem af folketinget.

Selv har den nye partileder afvist at have rusket i nogen, men hun indrømmer, at perioden var turbulent.

Partiets hovedbestyrelsen har efter et møde med Josephine Fock udtrykt fuld tillid til partilederen. Men anklagerne har alligevel sat røre i andedammen.

Blandt andet har medstifter af partiet og tidligere kulturborgmester i København Niko Grünfeldt meldt sig ud af partiet. Og mandag var den tidligere partileder Uffe Elbæk hasteindkaldt til møde med Alternativets bestyrelse i Københavns Storkreds, hvor han er valgt ind.

7. marts holder hovedbestyrelsen et ekstraordinært møde. Her vil bestyrelsen træffe en endelig afgørelse omkring anklagerne mod Josephine Fock.