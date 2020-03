Udskældt politidirektør på Bornholm stopper

Politidirektør på Bornholm Kit Claudi Grøn-Iversen fratræder sin stilling efter aftale med Rigspolitiet.

Det skriver netmediet Bornholm.nu.

Bornholms Politi bekræfter over for Ritzau, at Kit Claudi Grøn-Iversen stopper som politidirektør.

Den aftrådte chef er blevet voldsomt kritiseret for sin ledelsesstil, og hun sygemeldte sig tidligere i år.

Sygemeldingen kommer, efter at medarbejderne hos Bornholms Politi sendte et brev til Rigspolitiet, hvor man gjorde det klart, at man var utilfreds med Grøn-Iversens ledelsesstil, har B.T. tidligere skrevet.

» Motivationen og trivslen hos medarbejderne er i frit fald. Utilfredshed og frustration over gentagne eksempler på uhensigtsmæssige, autoritære beslutninger og dispositioner præger hverdagen, stod der i brevet«.

ritzau