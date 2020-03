Fængselsforbund: Betjente bliver syge af at stå alene med kriminelle 5,4 procent af fængselsbetjente har PTSD. Der er for få ansat til at klare opgaverne, mener Fængselsforbundet.

Betjente kan efterhånden ikke længere tåle at arbejde i de danske fængsler, fordi de bliver syge af arbejdsforholdene.

Det mener Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet. Han kræver handling, efter at det er blevet dokumenteret, at mange fængselsbetjente har posttraumatisk stress (PTSD).

»Vi som fængselsbetjente står fuldstændig alene over for bunker af kriminelle, voldsforbrydere, røvere, mordere og andet godtfolk. Det kan man ikke klare med den bemanding, vi har i dag«, siger han og fortsætter:

»Vi mangler 20 procent flere fængselsbetjente for at komme tilbage på et bare nogenlunde normalt niveau. Det bliver man simpelthen syg af. Man kan ikke tåle at stå i de forhold alene, og det ser vi dokumenteret nu«.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – Vive – har for Justitsministeriet lavet en kortlægning over PTSD hos fængselsbetjente og politifolk.

De foreløbige resultater viser, at 5,4 procent af de adspurgte fængselsbetjente i en spørgeskemaundersøgelse er diagnosticeret med PTSD. Samtidig opfylder yderligere 13,5 procent diagnosekriterierne for den psykiske lidelse.

Forbund: Op mod 200 betjente stoppede i 2019

Ifølge Bo Yde Sørensen er resultaterne af undersøgelsen en gammel nyhed for fængselsbetjentene. Det har de vidst i årevis, lyder det. Han håber imidlertid, at de fremlagte tal nu kan skubbe udviklingen på rette vej.

Men det er en svær udvikling at vende, mener han.

»Vi skal have ansat nogle flere fængselsbetjente, og vi skal sørge for, at dem, vi har, ikke vælger at stoppe på grund af vilkårene«, siger Bo Yde Sørensen.

Ifølge ham stoppede op mod 200 fængselsbetjente sidste år. Halvdelen blev sygepensioneret, mens den anden halvdel stoppede, fordi arbejdet blev »for surt«.

I første omgang kræver en positiv udvikling, at Kriminalforsorgen, der driver landets fængsler, anerkender problemet, og at der er politisk opbakning til at gøre noget ved det, mener Bo Yde Sørensen.

Men det bliver svært at lokke de nødvendige nye kræfter til.

»Jeg burde ikke sige det. For jeg er jo ikke interesseret i at skræmme potentielle ansøgere væk. Men vi er jo nødt til at sige sandheden«.

»Og sandheden er, at når 13 procent af betjentene har symptomerne, så de kan diagnosticeres med PTSD, så er det en erhvervsrisiko ved at være i Kriminalforsorgen«, siger han.

Det er første gang, at omfanget af PTSD blandt danske betjente er blevet kortlagt.

