Gratis bolig tilbydes på Øresund: Er du også træt af dine naboer?

Ungdomsøen er verdens største kunstigt anlagte ø, Middelgrundsfortet i Øresund 5 km fra København, stod færdig i 1894 som en del af Københavns forsvar sammen med Flakfortet, Trekroner og en lang række fort på land samt Vestvolden. ​

Øen er 50.000 kvm, ca. dobbelt så stort som Rådhuspladsen i København, med 1,5 km underjordiske gange.

Spejderne står bag i samarbejde med højskolerne, efterskolerne, friskolerne, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Roskilde Festival. Målet er at lave et frirum for events, udeliv, demokratiske eksperimenter og ungdomsliv.

Alle kan besøge øen med båd eller telt (200 kroner per båd, 60 kroner per mand i telt). Der er også sheltere, sovesale og værelser, som kan bookes på forhånd. Overnatning og faciliteter kan også bookes til kurser og fester. Der er 30 minutters sejlads fra Nyhavn med Spar Shipping. Pris 60 kroner for unge under 26 år, 150 kroner for tur-retur. Info og booking på ungdomsoen.dk.





