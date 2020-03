En ung mand er død efter soloulykke på Motorring 3

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En ung mand er død efter en soloulykke på Motorring 3 ved Jyllingevej.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Brian Holm natten til torsdag.

»Vi fik en anmeldelse om ulykken klokken 23.59 onsdag. Ulykken skete lige efter Jyllingevej på Motorring 3 i sydgående retning«, siger Brian Holm.

Personen, der døde, var passager i bilen. Føreren samt en anden passager slap uskadte fra ulykken.

»Ulykken skete på et lige stykke, hvor bilen kom ud i rabatten. Her ramte den ind i en lygtepæl og fortsatte videre over i et elskab», siger Brian Holm.

Politiet vil nu undersøge, hvordan ulykken kunne ske.

Forældrene til den omkomne er blevet underrettet.

ritzau