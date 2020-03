Nye statsborgere skal stadig give hånd: Men regering vil udsætte ceremonier på grund af corona

Nye statsborgere skal fortsat levere et håndtryk - men de får lov at vente på grund af corona-smittefaren.

Regeringen går efter at udskyde de såkaldte grundlovsceremonier, der for tiden finder sted rundt i landets kommuner for nye danske statsborgere.

Det forklarede statsminister Mette Frederiksen (S), da hun fredag holdt pressemøde med andre myndighedschefer om corona-smitte.

Her lød der blandt andet en advarsel om, at man bør afholde sig fra kys, kram og håndtryk den nærmeste tid.

Ikke desto mindre er det en meget central del af grundlovsceremonierne, at alle deltagere skal give et håndtryk uden handsker til en eller flere kommunale repræsentanter.

Faren for corona-smitte får ikke regeringen til at lempe på det krav – i stedet vil regeringen udskyde ceremonierne.

»Vores holdning er meget klart, at man skal give hånd for at få dansk statsborgerskab. Og det betyder selvfølgelig, at med den anbefaling, der nu ligger fra myndighederne, er vores udgangspunkt – og vil vi diskutere med partierne bag indfødsretsaftalen – at vi så udsætter de ceremonier, som allerede er planlagt«, lød det fra Frederiksen, der fortsatte:

»Det betyder ikke, at vi ændrer vores position i forhold til, at man skal selvfølgelig give hånd i Danmark«.