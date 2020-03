Hestefolk ignorerer statsministerens opfordring: Arrangører insisterer på at afholde kæmpe stævne

Automatisk oplæsning

Dansk Varmblods Hingstekåring, der er årets absolut største begivenhed i hesteverdenen, og som sidste år fik besøg af 67.000 tilskuere i Herning, vil blive afholdt som planlagt.

Det oplyser foreningen på Facebook, hvor formanden og direktøren i Dansk Varmblod, Jan Pedersen og Casper Cassøe, skriver, at »de hæfter sig ved, at der ikke er kommet et påbud fra myndighederne, men alene en anbefaling«.

De hentyder til, at statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde tidligere i dag opfordrede arrangører af alle store arrangementer med over 1.000 deltagere til at udskyde arrangementet.

»Hvis regeringen havde den holdning, at det ville være uansvarligt at gennemføre arrangementet, ville vi have fået et pålæg, og det har vi ikke«, skriver formanden og direktøren for Dansk Varmblod.

»Ryttere, udstillere, et større antal tilskuere, officials og de mange frivillige hjælpere, der står bag arrangementet, har været i MCH Messecenter Herning siden tirsdag. Vores gæster befinder sig allerede nu i messecenterets haller, og følger dagens konkurrencer. Derfor er der fortsat ingen ændringer til arrangementets afvikling«, lyder det videre i facebookopslaget.

Beslutningen har affødt en storm af kommentarer. Flere sætter deres billetter til salg. Andre raser over arrangørernes beslutning:

»Håber ikke nogen bliver smittet og kommer aldrig til at støtte det her«, lyder en kommentar.

Dansk Varmblods Hingstekåring fejrer 40 års jubilæum i år og i år er knap 800 heste fra mere end 20 lande samlet.

Weekenden byder på både hingstekåring og dressurstævne i Boxen i Herning.

Dressurlandstræner Nathalie zu Sayn-Wittgenstein har på forhånd udpeget stævnet til at være en vigtig faktor i hendes udtagelse af det dressurhold, der skal repræsentere Danmark ved OL i Tokyo til sommer.