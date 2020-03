Overblik: Sådan skal du forholde dig til coronavirussen

Automatisk oplæsning

Hygiejne

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. Host eller nys i dit ærme, ikke i dine hænder. Coronavirus kan smitte via små dråber fra hoste og nys samt kropskontakt.

Undgå nærkontakt

Undgå håndtryk, kindkys og kram - og begræns den fysiske kontakt. Hold afstand i mødet med andre mennesker.

Tog/Metro

Vær opmærksom, når du er steder med tæt kontakt til mange mennesker. Det gælder eksempelvis offentlig transport, hvor man kan overveje at bære handsker eller spritte hænder af efter rejsen og så vidt muligt undgå at stå tæt.

Ældre og syge

Særligt sårbare borgere som ældre og syge bør overveje at undgå offentlig transport. Det kan være hensigtsmæssigt, hvis pårørende har mulighed for at foretage indkøb for denne gruppe mennesker.

Store forsamlinger

Coronavirus spreder sig især på steder, hvor mange mennesker er samlet. Derfor anbefales det, at alle arrangementer med flere end 1.000 deltagere bliver aflyst eller udskudt. Det gælder foreløbig resten af marts måned.

Ring til lægen

Hvis du bliver syg, er det vigtigt, at du ringer til din læge og ikke bare møder op i venteværelset med risiko for at sprede smitte med den ny coronavirus. Uden for åbningstid skal du ringe til lægevagt eller akuttelefon.

Rejser

Hvis du skal ud at rejse, kan du finde opdaterede rejsevejledninger på Udenrigsministeriets hjemmeside. Den er her. Men hver opmærksom på, at vejledningerne kan blive ændret jævnligt i takt med graden af smittespredning i de pågældende lande.

Coronasmitte.dk

Myndighederne har oprettet en ny hjemmeside – coronasmitte.dk – hvor alle anbefalinger, vejledninger og information om coronasmitte løbende opdateres.