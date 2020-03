Risikoen for en ny finanskrise vokser: Det bliver dyrt, når mennesker mødes mindre

FOR ABONNENTER

At skabe social distance, at mindske den fysiske kontakt mellem mennesker og lade færre mødes. Det er en af de løsninger, der globalt er i spil for at begrænse spredningen af coronavirussen, og det var den, der fredag nåede frem til dansk politik, da statsminister Mette Frederiksen på sit pressemøde kraftigt opfordrede til aflysning af alle arrangementer med over 1.000 deltagere.​