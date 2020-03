Danske sommerfuglejægere straffes for ulovlig jagt

Automatisk oplæsning

To mænd fra Randers og Aalborg er blevet straffet for årelang indsamling af fredede sommerfugle.

Deres store lidenskab koster dem nu bøder på henholdsvis 10.000 og 12.000 kroner for faunakriminalitet.

Fakta Der lever 66 forskellige arter dagsommerfugle i Danmark. Visse af dem findes kun i et lille antal. 37 arter af danske dagsommerfugle er rødlistede. Det betyder, at de er truede eller særligt sårbare. På Naturstyrelsens arealer er det forbudt at indsamle rødlistede dagsommerfugle. Apollo-sommerfuglen er en af de store dagsommerfugle med et vingespænd på 6-8,5 centimeter. Den kan yderst sjældent ses som strejfer i Danmark, men yngler ikke her i landet.

Vingerne er hvide med enkelte sorte pletter og to røde pletter på bagvingerne.

Arten er fredet i Norge og de fleste andre europæiske lande. Den er ligesom Korsikansk svalehale opført på den internationale Cites-liste over truede arter.

Apollo-sommerfuglen er beskyttet af EU’s habitatdirektiv. Det er ulovligt at indsamle, besidde, bytte og handle med dem.

Samlere er angiveligt villige til at betale op mod 1000 kroner for en Apollo-sommerfugl. Kilde: Naturstyrelsen, Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, NTB, TV2. Vis mere

Det er prisen for at indfange og dræbe de fredede arter Apollo-sommerfugl og Korsikansk svalehale i naturen i adskillige europæiske lande.

Det oplyser fungerende politikommissær Henrik Taagaard fra Dyrevelfærdssektionen ved Nordjyllands Politi.

»Når Miljøstyrelsen som særmyndighed lægger op til bødestraf, læner vi os op ad det«, siger han.

De to arter er beskyttet under FN’s Cites-konvention om truede dyr og planter.

Det gik galt for de danske samlere, da de i juli 2019 tog til Norge.

Målet var sjældne Apollo-sommerfugle i Storådalen i Jotunheimen.

Men en lokal fjeldopsynsmand opdagede de to mænd under deres jagt. De havde fanget omkring 30 truede Apolloer, som norsk politi beslaglagde.

Hævder at være uskyldige

De to meget erfarne samlere vidste ikke, at det drejede sig om en fredet art, hævdede de.

Hjemme ventede dansk politi, som havde fået et tip fra Norge.

Ved en ransagning på de to mænds adresser i Aalborg og Randers slæbte politiet af med omkring 20 flyttekasser, der var fyldt med tusinder af sommerfugle.

Den ene af de to samlere har fanget sommerfugle i 38 år og betegnede i 2019 over for Ritzau sin samling som ’hele mit livsværk’.

Den pågældende er bladredaktør og med i adskillige videnskabelige fora om sommerfugle.

En insektekspert fra Zoologisk Museum i København, lektor Thomas Pape, har for politiet gennemgået de to mænds omfangsrige samlinger.

Særlig lidenskab

Han fandt i alt 190 eksemplarer af Korsikansk svalehale og Apollo-sommerfugl, fanget i forskellige lande over en årrække. De er nu konfiskeret.

Det er en helt særlig lidenskab, der driver entusiasterne, siger Thomas Pape.

»Det er ren samlermani. Glæden for dem er at have en komplet samling af europæiske dagsommerfugle, som der er omkring 500 arter af«.

»Jeg ved, at de også bytter sig til noget«, siger han.

Seniorbiolog Thor Hjarsen fra WWF Verdensnaturfonden er oprørt over sagen og havde gerne set højere bøder.

»Men det væsentlige er, at vi nu har fået bekræftet længere tids rygter om, at der er et miljø af illegale sommerfuglesamlere, også i Danmark.

WWF sætter nu sin lid til, at miljøminister Lea Wermelin (S) vil frede truede danske arter.

