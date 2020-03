Kapitel 2: Klokken var 02.24, da der blev sendt mayday ud. En time efter forlod kaptajnen skibet, mens der stadig stod passagerer tilbage på agterdækket

Resumé fra første kapitel: Den første brand på Scandinavian Star var blevet slukket af to passagerer lidt i klokken to natten til 7. april 1990. Men pludselig væltede giftig, sort røg op gennem skibet fra en sektion med ubenyttede kahytter, der skulle renoveres. Den nye brand var antændt tæt ved kahyt 219. Som andre passagerer flygtede danske Else Guldager og hendes familie ud gennem de røgfyldte korridorer. Det samme gjorde norske Jan Harsem med sin søn på halvandet år, mens hans gravide hustru, Christine, var løbet i forvejen. Men da Jan kom ud på agterdækket, var Christine forsvundet. Ved siden af ham stod Else og to af hendes børn. Men hendes mand, Benny, og deres to andre børn var ikke kommet med ud på agterdækket. Her er andet kapitel af Lars Halskovs fortælling om sagen.