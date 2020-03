Regeringen: Undgå tog og bus i myldretid

Automatisk oplæsning

Regeringen opfordrer til, at rejsende så vidt muligt undgår kollektiv trafik i myldretiden for at inddæmme coronasmitte.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Regeringen opfordrer derfor de rejsende til at overveje, om der er mulighed for at rejse uden for myldretiden ved eksempelvis at møde lidt tidligere eller senere på arbejdspladsen.

»For rigtig mange mennesker er den kollektive trafik en del af hverdagen, hvor man kan komme ud for at stå eller sidde tæt på andre mennesker«, udtaler transportminister Benny Engelbrecht (S).

»I den aktuelle situation med coronavirussen opfordrer vi derfor de rejsende til at være hensynsfulde over for hinanden og særligt over for de ældre medrejsende«.

Statsminister Mette Frederiksen oplyser samtidig på et pressemøde, at der vil blive indført særlige regler for offentlig transport, så der ikke vil være ligeså mange menneskermed busser og tog. Der vil muligvis blive indsat ekstra busser og tog, oplyser statsministeren.

På samme pressemøde siger rigspolitichef Thorkild fogde, at politiet kommer til at samarbejde med operatørerne af den offentlige transport.

ritzau