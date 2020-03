Afbrudt studietur: Gymnasium henter tre klasser hjem fra Italien

FOR ABONNENTER

Skal. Skal ikke. Gymnasier har i de seneste dage stået i et dilemma, når de skulle tage stilling til, om elevernes længe ventede studieture skulle aflyses på grund af forhøjet risiko for at blive smitte med coronavirus i udlandet. Statsminister Mette Frederiksens budskab var dog klart under gårsdagens pressemøde, hvor regeringen, Rigspolitiet og Sundhedsstyrelsen orienterede om tiltagene for at inddæmme smitten i Danmark: Eleverne skal blive hjemme.​