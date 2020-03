»Det ligger helt fast, at undervisningen begynder klokken 8.25, så det er ikke muligt at tage senere afsted«

Automatisk oplæsning

Klokken 7.34 slår dørene til S-toget op, og 32-årige Esben Nøregaard lader pænt de passagerer, som skal af på Ny Ellebjerg Station, komme ud, før han selv træder ind i toget. Han er nu steget på et tog midt i myldretiden. Lige netop det er ellers noget, regeringen tirsdag opfordrede til at lade være med, hvis det altså var muligt. Hensigten er at inddæmme coronasmitte.

»Jeg er godt klar over det, men det kan være lidt svært at ændre markant på hverdagens rutiner fra den ene dag til den anden«, siger Esben Nøregaard.

Foto: Ivan Boll De fleste passagerer stiger af på Københavns Hovedbanegård. Esben Nøregaard fortsætter videre mod Sorgenfri. Måske tager han en senere afgang i morgen. Foto: Ivan Boll

Han er civilingeniør og arbejder primært i Belgien. Når han er i Danmark bor han hos en familie med småbørn, og så gælder der altså ret faste morgenrutiner, siger han.

»Måske kunne det godt lade sig gøre for mig at tage afsted en time senere. Det vil jeg overveje, for jeg vil jo gerne efterleve de anbefalinger, myndighederne kommer med«, siger Esben Nøregaard.

De fleste sæder i togets forreste vogne er optaget, men kun få passagerer er nødt til stå op. Esben Nøregaard har sat sig på et klapsæde og har ledige sæder på begge sider.

»Jeg vasker mine hænder oftere. Når jeg skal ind i toget, rører jeg kun knappen med min jakke. Det er små ting, men det viser jo, at situationen gør indtryk«, siger Esben Nøregaard, som undervejs - på eksemplarisk vis - hoster i sin albue.

Foto: Ivan Boll I et tog mod Farum står Marie-Kristine Kuskner. Regeringen har opfordret til, at man undgår myldretiden for at inddæmme coronasmitte. Foto: Ivan Boll

På Københavns Hovedbanegård stiger Marie-Kristine Kuskner, 22 år, på B-toget mod Farum. Hun arbejder på en specialskole i Bagsværd.

»Jeg er med på, at regeringen anbefaler at undgå myldretiden. Men det ligger helt fast, at undervisningen begynder klokken 8.25, så det er ikke muligt for mig at tage senere afsted«, siger Marie-Kristine Kuskner.

Men kunne du så ikke tage en time tidligere afsted?

»Jo, det kunne jeg vel. Men alle har jo deres egne rytmer, som man ikke er så meget for at lave om på. Til gengæld gør jeg andre ting. Vi taler meget om det på arbejdet, fordi vi arbejder med børn, hvor nogle af dem er særligt udsatte. Så vi spritter hænder og tager alle mulige andre forholdsregler«, siger Marie-Kristine Kuskner.

Foto: Ivan Boll Bo Petersen fik et sæde for sig selv tirsdag morgen i S-toget fra Charlottenlund. Foto: Ivan Boll

Få minutter senere, i et tog, der kører tilbage mod København, sidder Bo Petersen. Han på vej til sit job som økonomi- og regnskabschef og skal af på Københavns Hovedbanegård.

Han mener, at han lige netop har undgået det værste mylder.

»Der er lidt flere med toget om en halv time. Normalt kan jeg få et sæde for mig selv, og det er jo også lykkedes i dag. Smitterisikoen må være værre i et fyldt metrotog«, siger han.

I begyndelsen, da coronasmitten bredte sig i Europa og siden kom til Danmark, tænkte Bo Petersen ikke meget over det. Men efter regeringens to seneste pressemøder, hvor der er blevet talt med store bogstaver om vigtigheden i at adlyde myndighedernes anbefalinger af hensyn til ældre, kronisk syge og sundhedsvæsenets kapacitet, tænker Bo Petersen langt mere over det.

Han 61 år og dermed så småt en del af den gruppe, vi alle bliver bedt om at tage hensyn til. Selv føler han sig ikke særlig udsat.