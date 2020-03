Daginstitution og skole lukker grundet coronasmitte

Automatisk oplæsning

Antallet af smittede med coronavirus i Danmark fortsætter med at stige.

Nu får virusset også konsekvenser for en daginstitution i Næstved og en skole på Lolland. De har valgt at lukke for samtlige børn, elever og medarbejdere.

Det skriver TV Øst.

I forhold til daginstitutionen er der tale om den integrerede institution Hyldebærhuset i Hyllinge.

Her skyldes lukningen, at en bedsteforælder til et af børnene i institutionen er konstateret smittet med coronavirus efter en skiferie til Italien.

Før personen var testet positiv for coronavirus, nåede barnet at være sammen med sin bedsteforælder, hvorefter det også kom i daginstitution.

»Forældrene har været og hente de børn, som var mødt ind her til morgen«, siger institutionsleder Glennie Anegaard Michaelsen til TV Øst.

Indskolingselev er smittet

På Maribo Skole er en elev i indskolingen konstateret smittet med coronavirus. Eleven har været på ferie, bekræfter Lolland Kommune over for TV Øst.

På den baggrund lukker hele skolen, inklusive de forskellige afdelinger, ned i en periode, og dermed sendes flere end 300 elever hjem.

»Vi ved, at hun har været i skole mandag og har været i kontakt med nogle kammerater«

»Vi ved, at eleven har været til livreddertræning i en svømmehal, hvor der også har været elever med fra centerafdelingen«, siger Rikke Jensen, direktør for skoler og dagtilbud i Lolland Kommune, til TV Øst.

Centerafdelingen er en specialskole, hvor eleverne blandt andet har lavt immunforsvar. Derfor lukkede denne afdeling allerede onsdag morgen.

Onsdag formiddag besluttede ledelsen at lukke resten af skolen også. Tilsammen påvirker det 329 børn.

Den integrerede institution Hyldebærhuset huser til daglig 41 børn i alderen 0-6 år.

Glennie Anegaard Michaelsen fortæller, at daginstitutionen fik besked om coronasmitten, da hun blev kontaktet af barnets mor.

»Hun fortæller, at familien er sendt i karantæne, efter at en bedsteforælder er testet positiv«, siger hun til TV Øst.

Glennie Anegaard Michaelsen tilføjer, at familien skal testes for coronavirus onsdag.

Det vides endnu ikke, hvornår børnene eller eleverne kan få lov til at komme tilbage til daginstitution og skolen igen.

