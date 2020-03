Statens Serum Institut: Stigningen i coronasmittede danskere er større end forventet

Automatisk oplæsning

Antallet af danskere, som er testet positiv for coronavirus er steget mere end forventet de seneste dage. Det skyldes blandt andet et smitteudbrud i den østrigske delstat Tyrol, som en del danske skiturister er vendt hjem fra.

Det var ikke kendt, at der var smitteudbrud i Tyrol, da de tidligere prognoser blev lavet, forklarer professor og afsnitsleder ved Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på Statens Seruminstitut, Steen Ethelberg.

»I weekenden forventede vi, at der ville gå tre dage, før der kunne ses en fordobling af coronasmittede danskere. Men i søndags var der 35 smittede, og nu er der 340. Så stigningen har været mere voldsom end forventet«, siger han.

Steen Ethelberg forklarer, at islandske sundhedsmyndigheder opdagede coronasmittede, som var vendt hjem fra skisportsstedet Ischgl i Tyrol. Det samme gjorde man i Norge, Sverige og altså Danmark, hvor Tyrol søndag kom på Sundhedstyrelsens liste over særlige risikoområder.

Hjemvendte skiturister fra Tyrol bør ifølge Sundhedstyrelsen kontakte sin læge telefonisk, hvis man inden for de første 14 dage efter hjemkomst får feber, hoste eller åndenød. Har man specifikt været i Ischgl bør man blive hjemme i 14 dage, også selvom man ikke har symptomer.

Fordi sundhedsmyndighederne nu er opmærksomme på danskere, som kommer hjem fra Tyrol, og fordi det for næsten samtlige 340 smittede i Danmark kan konkluderes, at smitten kommer fra udlandet, vurderer Steen Ethelberg, at stigningen i antallet af smittede kan aftage i den kommende tid. Men det er forbundet med usikkerhed, siger han.

Forskellige strategier

Det samlede antal smittede i Danmark kan være svært at sammenligne med andre lande. Det skyldes, at der er forskel på, hvor meget og hvem man tester i andre lande. I nogle lande kan der endda være regionale forskelle i myndighedernes strategier, forklarer Steen Ethelberg.

»I lande som Italien, Spanien og Tyskland har man en regionaliseret sundhedsstruktur, og man har måske ikke samme strategi som i Danmark. Derfor kan man ikke sammenligne tallene direkte på tværs af landegrænser. Desuden kan der også være lande, som ændrer strategi undervejs. Måske vurderer man på et tidspunkt, at man bliver nødt til at koncentrere sig mere om at teste de grupper af befolkningen, som har øget risiko for at blive alvorligt syge«, siger Steen Ethelberg.

På et pressemøde onsdag eftermiddag sagde overlæge i Sundhedstyrelsen Bolette Søborg, at »vi bevæger os videre mod den næste fase i epidemien«.

Det betyder netop, at sundhedsmyndighederne på et tidspunkt kan blive nødt til at skifte fra den nuværende inddæmningsstrategi til en afbødningsstrategi, hvor man netop koncentrerer sig mest om særligt svage patienter og mindre om at teste i bredde dele af befolkningen.