Scandinavian Star-kaptajn: Hugo Larsen fik en dom på et halvt års hæfte for manglende sikkerhed

Kaptajn Hugo Larsen var kendt som en erfaren kaptajn. Men efter branden på ’Scandinavian Star’ fik han hård kritik for at have forladt skibet, før alle passagerer var evakueret – og for den manglende sikkerhed på skibet.