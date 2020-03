Trodser alle anbefalinger: Borgerne hamstrer varer og står op og ned ad hinanden i køer

I Vordingborg hev frygtsomme borgere deres trætte børn med på indkøbstur kort før klokken 22.00. Stik imod myndighedernes og detailhandlens entydige opfordring er mange supermarkeder her til aften blevet væltet af forbrugere, der hamstrer toiletpapir, mejeriprodukter og andre basisvarer.

En del steder i landet har mange borgere onsdag aften reageret stik imod myndighedernes og detailhandlens klare anbefaling ved at stimle tæt sammen i supermarkeder for der at hamstre varer.

Det oplyser flere øjenvidner, og også dagligvaregiganten Coop har registreret kundernes kontraproduktive reaktion på regeringens kriseinitiativer.

»Vi har registreret scener nogle steder i landet, som ikke er hensigtsmæssige. Lige på den korte bane betyder det ikke noget, for i morgen vil alle butikker åbne som altid, og der bliver leveret varer som helt normalt«, siger Lars Aarup, kommunikations- og analysechef i Coop, der råder over en tredjedel af landets dagligvarehandel.

Kan opstå flaskehalse, hvis det fortsætter

Coop har sammen med de øvrige aktører på dagligvaremarkedet i dag i en fælles udtalelse understreget, at danskerne endelig ikke bør hamstre varer, da der er nok til alle, såfremt forbrugerne køber det, de plejer.

»Hvis der er udsving fra forbrugernes almindelige adfærd, som vi har set nogle steder her til aften, så vil der opstå flaskehalse, men altså ikke varemangel. Jeg går ikke ud fra, at vi vil se scener som her til aften igen de kommende dage. Hvis alle handler almindeligt, vil der være varer nok, og Danmark er generelt fyldt rigtig godt op med varer«, siger Lars Aarup.

På Twitter langer topchefen for De Samvirkende Købmænd ud efter de »hamstringsmænd og -damer«, der trodser sund fornuft og myndighedernes anbefalinger.

»Normalt herligt med masser af kunder i butikken, men nu er intet »normalt« - og min umiddelbare tanke er altså: Vi har en statsminister, regering, opposition og myndigheder, langt bedre end, hvad disse hamstringsmænd og -damer fortjener«, skriver adm. direktør John Wagner.

Statsminister Mette Frederiksen (S) gentog onsdag aften det samme budskab, da hun fremlagde en historisk nedlukning af Danmark, herunder dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og offentlige arbejdspladser.

»Der er ingen grund til at hamstre. Men jeg har allerede her til aften hørt de første eksempler derpå. Jeg opfordrer til, at man bliver i de almindelige indkøbsvaner. Der er ingen grund til at hamstre derude nu«, sagde Mette Frederiksen.

Tog de sidste 10 pakker - og sagde undskyld

Eksempelvis i Vordingborg var parkeringspladsen foran Netto helt ekstraordinært fyldt op i minutterne efter regeringens pressemøde. Det fortæller Frank Rasmussen, der som kunde selv blot var forbi for at købe en pakke cigaretter.

»Det første, jeg så, var en fuldstændig blokeret parkeringsplads, og sådan er det altså aldrig her klokken 21.30. Og så lagde jeg også mærke til, at nogle forældre havde hevet deres trætte børn med på indkøb«, siger Frank Rasmussen, der arbejder som pressekonsulent.

Da han kom ind i butikken, så han kunder med favnen fuld af toiletpapir, ligesom manges vogne var fyldt med mejeriprodukter, æg, frostvarer og andre basisvarer.

»Der var en ung gut, der ransagede disken for de sidste 10 pakker Naturli’ smørbar (plantebaseret alternativ til smør, red.). Han tog de sidste 10 pakker selv, og så undskyldte han over for kunden bag ved, som så ikke fik nogen«, siger Frank Rasmussen.

Stillede mælken tilbage på de tomme hylder

Selv om han havde hørt myndighedernes anbefaling, blev han alligevel grebet af tanken om, at han da også selv måtte fylde depoterne op. Cornflakes, mælk, kartofler, bananer og andre basisvarer røg i kurven. Men da han kom i køen, som han vurderede som 30-40 minutters ventetid lang, slog det ham, hvor irrationel denne adfærd egentlig var.

»Folk stod virkelig tæt i den lange kø, så det var jo på flere måder komplet i strid med alle anbefalinger. Det ville jeg fandeme ikke være en del af, så jeg lagde varerne tilbage. De to mælk, jeg lagde tilbage, var nu de to eneste. Der var helt støvsuget«, siger Frank Rasmussen.