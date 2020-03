Ministrer forsikrer: »Der er varer på hylderne, og der er flere på lager. Der er nok til os alle sammen«

På et pressemøde torsdag morgen opfordrer erhvervsministeren og miljøministeren forbrugere til ikke at hamstre dagligvarer. For nuværende bliver der ikke indført restriktioner på dagligvareindkøb.

På et pressemøde i Erhvervsministeriet forsikrer erhvervsminister Simon Kollerup (S) og fødevareminister Mogens Jensen (S) om, at der ingen grund er til at hamstre dagligvare.

»Der er varer på hylderne, og der er flere på lager. Der er nok til os alle sammen«, siger Simon Kollerup.

Mogens Jensen stemmer i: »Man skal gøre nøjagtig, som man plejer at gøre. Der er ingen problemer med forsyningssikkerheden. Skulle der være en enkelt hylde, som er tom, så bliver den fyldt op igen. Men det forudsætter at folk ikke hamstrer«, siger han.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte på et pressemøde onsdag aften, at regeringen og sundhedsmyndighederne tager yderligere skridt i bekæmpelsen af coronavirus. Det betyder blandt andet, at mange offentligt ansatte skal arbejde hjemmefra, at landets skoler og uddannelsesinstitutioner lukker senest fra på mandag, og at indendørs forsamlinger med over 100 personer frarådes.

Kort efter regeringens pressemøde onsdag aften kunne man på sociale medier se både billeder og videoer af kunder i kø i dagvareforretninger, tomme hylder, hvor der før stod toiletpapir og indkøbsvogne fulde af frostvarer.

Stop med det. Handl ind, som du plejer. Der er ikke grund til andet. Fødevareminister Mogens Jensen (S)

Allerede onsdag aften udsendte dagligvarekæderne Salling Group, Coop, Dagrofa og Rema 1000 en fælles pressemeddelelser, hvori man forsikrede, at der ingen grund er til at spekulere i, om der er dagligvarer nok i butikkerne, så længe forbrugerne handler ind som normalt.

»I Danmark er der foreløbig kun begrænsede udsving, der kan betyde, at enkelte basisvarer er udsolgt i perioder. Men butikkerne vil løbende få friske forsyninger på alle varegrupper – der kan dog være særlige udfordringer med håndsprit«, lød det i pressemeddelelsen.

På de to ministres pressemøde bliver de spurgt, om de er klar til at nedlægge restriktioner på eksempelvis, hvor mange kunder der må handle ind på samme tid i et dagligvarehus, eller hvor mange varer af samme art, man må købe.

»Vi følger situationen tæt. Vi får løbende indeberetninger fra butikkerne om kundernes adfærd. Skulle det vise sig at være et problem, så vil vi selvfølgelig adressere det. Men det gælder også om ikke at sætte en panik i gang. Og ser det ikke for nuværende som nødvendigt at indføre restriktioner«, siger Mogens Jensen.

En del forbrugere gik onsdag aften på Nemlig.com, et online supermarked. Kort efter statsministerens pressemøde var stod næsten 10.000 kunder i kø på hjemmesiden, og torsdag morgen var det tal over 20.000. Situationen har tvunget Nemlig.com til at lukke for bestillinger via virksomhedens app, og alle al levering torsdag er udsolgt. Der er nu sat en »mindre begrænsning« på et udvalg af varer, oplyser Nemlig.com.