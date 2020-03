Bilka-leder: I går var ligesom Black Friday, men i dag er der stille

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

I øjeblikket er der halvtomme busser, færre folk på gaden, men flere mennesker med toiletpapir under armen.

Det offentlige Danmark lukkede ned i går efter statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde sagde, at alle offentlige ansatte uden en kritisk funktion skulle blive hjemme i kampen mod corona.

Det fik folk til at hamstre dagligvarer fra flere butikker. Men i dag er billedet et andet.

Fra Rådhuspladsen og til Brønshøj Torv er busserne næsten tomme, og det samme gælder Lidls parkeringsplads ved BIG i Herliv.

Der kommer måske en kunde ud hvert minut, men kun få har fyldte vogne eller poser.

Foto: Jens Dresling Som mange andre har manden her toiletpapir under armen.

Som mange andre har manden her toiletpapir under armen. Foto: Jens Dresling

»Jeg har købt en ekstra pose løg og en ekstra pose ris«, siger en ældre dame, der kommer ud af butikken med en vogn.

Gær er udsolgt, og det samme var toiletpapiret i går. Men det virker til, at der er stille efter stormen.

»Der er flere kunder, end der plejer at være. Og en af medarbejderne fortalte mig, at det havde været så vildt i går aftes, at deres omsætning havde været bedre end til jul«, fortæller en anden kvinde.

Én ting er dog fælles for de fleste kunder. De har en pakke toiletpapir under armen. Men når man spørger dem hvorfor, er »det bare almindeligt indkøb« eller »fordi de mangler«.

Som man kører ind mod det centrale København, kan man se samme tendens. Få mennesker. Men alle med toiletpapir under armen.

Foto: Jens Dresling

Gladsaxe Svømmehal er lukket, og det samme er mange fitness-centre landet over. Kun sedler om lukning grundet corona hænger tilbage på ruderne.

Foto: Jens Dresling

Amok-hamstring i Bilka

Myndighedernes nye corona-tiltag fik kunder i Bilka i indkøbscenteret Fields i København til at hamstre alt, hvad de kunne komme i nærheden af.

»Vi skulle lukke klokken 23.00, men kunne først lukke lidt i 01.00, fordi der var kø hele vejen ned gennem butikken. Det var helt tosset«, siger Jesper Frederiksen, afdelingsleder i Bilka.

Statsministerens pressemøde blev afholdt klokken 20.30, og allerede lidt over 21.00 gik det løs i Bilka.

»Folk løb ind med vogne og hamstrede alt. Mel, sæbe, pasta, gær, toiletpapir. De var ligeglade med prisen, de kastede det bare ned i vognene. Det var sindssygt«, siger Jesper Frederiksen.

Egentlig var der kun to kassemedarbejdere på arbejde, men alle ledere måtte træde til og betjene en kasse. Derudover måtte medarbejdere, der var i Bilka for at handle, også snuppe en kasse, så de kunne betjene de mange kunder.

»Nogen havde fyldt en halv vogn med ostehapser«, siger Jesper Frederiksen.

Bilka kaldte over mikrofonen, at de ville lukke, og at de ville åbne igen i dag, men det stoppede ikke kunderne.

Igen i morges var der ifølge Bilkas medarbejdere kaos. Inden butikken åbnede, stod der over 80 mennesker med indkøbsvogne uden for butikken og ventede på, at de åbnede klokken 07.00.

Foto: Jens Dresling Gær er udsolgt i flere butikker i København.

Gær er udsolgt i flere butikker i København. Foto: Jens Dresling





Foto: Jens Dresling Fields I Ørestaden. Masser af varer hos Bilka i Fields, hvor der kun mangler konserves, gær og lidt tomater.

Fields I Ørestaden. Masser af varer hos Bilka i Fields, hvor der kun mangler konserves, gær og lidt tomater. Foto: Jens Dresling

Men det har ikke sat de store præg på butikken. Gær er udsolgt, og der er mangel på dåsetomater, men ellers er der varer på hylderne.

Der er ikke et synligt overtal af kunder. Jagten er indstillet, og alt virker roligt. Men Bilkas omsætning voksede i går aftes til noget, der minder om omsætningen på store handelsdage som Black Friday eller den 30. december. Så i de kommende dage indsætter de langt mere personale.