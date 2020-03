Politiet rykkede ud: »Kunderne nægtede at forlade butikken ved lukketid og fortsatte med at flå varer ned af hylderne«

Automatisk oplæsning

Der var ingen lydhørhed fra kundernes side, da det blev lukketid i et supermarked i det sydjyske onsdag aften.

Her nægtede hamstrende borgere at forlade forretningen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Derfor måtte supermarkedets personale tilkalde politiet.

»Kunderne nægtede at forlade butikken ved lukketid og fortsatte med at flå varer ned af hylderne«, skriver politiet.

Syd- og Sønderjyllands Politi ønsker ikke at oplyse, hvilket supermarked der er tale om - heller ikke hvor i kredsen tumulten fandt sted.

Allerede onsdag blev der advaret mod, at man begynder at hamstre varer.

På et pressemøde onsdag aften fastslog statsminister Mette Frederiksen (S), at der ikke er grund til at indkøbe flere dagligvarer end normalt.

Pressemødet handlede om, at store dele af det danske samfund vil blive lukket ned for at bremse spredningen af smitte med coronavirus.

Kommunikationsrådgiver fra Syd- og Sønderjyllands Politi Helle Lundberg fortæller til Ritzau, at politiet med beretningen om de paniske kunder vil opfordre borgerne til at bevare roen.

»Eksemplet vil vi gerne bruge til at sige, at borgerne ikke skal gå unødigt i panik«, siger Helle Lundberg.

Hun har ikke kendskab til, at kunders opførsel har skabt problemer andre steder i dagligvarehandlen i Syd- og Sønderjylland.

