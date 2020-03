Få overblikket: De vigtigste historier fra torsdagens dækning af coronavirus i Danmark

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hvordan skal vi agere den kommende tid, og hvad betyder det, når regeringen siger, at »nu fyrer vi et af de tunge våben i arsenalet af«?

Politiken har samlet en række historier fra dagens dækning af coronavirus i Danmark.

Foto: Marcus Trappaud Bjørn

Tyra Grove Krause fra Statens Serum Institut forklarer og giver gode råd til den tid, vi går i møde. Børnene kan stadig besøge sine friske bedsteforældre, og forældrene kan godt, hvis de kan overskue det, passe naboens søn eller datter. Man kan stadig godt invitere sine bedsteforældre på middag, men »vi skal huske, at det er dem, som risikerer at blive alvorligt syge af covid-19. Det er dem, vi skal passe på«, understreger hun.

Foto: Jens Dresling

Finansminister Nicolai Wammen (S) meddelte torsdag, at situationen for erhvervsliv, lønmodtagere og den danske økonomi værende »alvorlig«. I alt venter regeringen, at de nye tiltag til sammen vil koste statskassen omkring 3 milliarder kroner.

Konkret drejer det sig om den såkaldte kontracykliske kapitalbuffer, der er et krav til størrelsen på bankers og realkreditinstitutters egenkapital. Den vil regeringen frigive, så pengeinstitutterne får 200 milliarder kroner mere til udlån. »Det, vi gør i dag, er at tage et af de helt tunge våben i arsenalet og fyre det af«, siger finansministeren.

Foto: Jens Hartmann Schmidt

De mindre virksomheder har det svært. Anderledes er det ikke for Mette Søgaard, der er indehaveren af Conditori & Cafe H.C. Andersen i indre København. Torsdag måtte hun skære ned fra 18 medarbejdere til 3, fordi alle faste kunder har afmeldt leveringer af boller, kage og sandwich, og butikken er tom.

»Så har jeg talt med mit personale i dag. »Kan du holde til, at jeg siger dig op? Kan du gå på dagpenge? Kan du klare hverdagen? Kan du lige holde skindet på næsen?«, siger Mette Søgaard.

Foto: Miriam Dalsgaard

Folketinget mødes klokken 23.30 torsdag, hvor det forventes, at en hastelov vedrørende coronavirusudbruddet skal behandles. Den vil give myndighederne en række nye beføjelser. Helt konkret skal myndigheder uden en forudgående retskendelse kunne tvinge sig adgang til folks private bolig, hvis der er mistanke om, at beboeren har coronavirus.

Det fremgår af lovteksten, at ministeren skal »kunne iværksætte tvangsmæssig behandling af en person«. Der er otte hovedpunkter i hasteloven, hvor nogle af dem er vaccine ved tvang, forbud mod forsamlinger og ingen besøg på plejehjem eller sygehuse.

Foto: Jens Dresling

Kongehuset meddelte torsdag, at den planlagte fejring af dronning Margrethes 80-års fødselsdag aflyses på grund af den aktuelle situation med coronavirus. »Vi har alle et særligt ansvar for at tage hensyn til hinanden og sammen bidrage til, at Danmark kommer godt igennem de meget store udfordringer, som landet står overfor. Jeg appellerer derfor til, at vi alle følger regeringens og myndighedernes anvisninger og passer på hinanden«, siger dronning Margrethe i pressemeddelelsen.