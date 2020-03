Værtshus holder åbent trods corona: Hvert kvarter går Mette rundt med spritpumpen på Kanal Bodegaen

Automatisk oplæsning

Fuldt blus på lamperne, musik fra jukeboxen, fadøl over disken, Luna og Jan hænger i baren og stamgæster sidder rundt omkring ved bordene.

Sent torsdag aften har de fleste af stamgæsterne stort set været en tur forbi, konstaterer bodega-bestyrer Mette Risdal fra Kanal Bodega på Christianshavn i København.

»Mange af dem kommer jo, fordi de er alene. De har ikke nogen derhjemme, og de vil gerne have lidt selskab«, siger Mette Risdal.

Onsdag aften klokken 20.30 meddelte statsminister Mette Frederiksen (S), at Danmark i hvert fald de næste par uger er lukket ned i et forsøg på at afbøde smitten fra coronavirus.

Daginstitutioner og skoler lukker. Offentlig ansatte sendes hjem og regeringen opfordrede til, at også natklubber, diskoteker, værtshuse lukker i perioden.

Jeg spritter hele tiden. Altså på hænderne Luna, bodega-gæst

Det sker næppe for Kanal Bodega på Christianshavn med de gule vægge, mørke borde, gamle malerier fra Christianshavn og hvor næsten alle, hvis man opfører sig ordentligt, bliver kaldt ’skat’ af Mette Risdal.

»Jeg har da haft overvejelser om at lukke helt ned«, siger Mette Risdal.

Bekymret for de ældre

Torsdag aften, hvor der er åbent til klokken 02.00 er der omkring 15 gæster på værtshuset og det er trods alt en hel del færre besøgende end før coronakrisen.

»Mine overvejelser hviler på, hvad store Mette siger på tv. Hvis hun siger ’luk’, så lukker vi med det samme. Men jeg er da lidt bekymret for nogle af mine ældre gæster«, siger hun.

»Slap nu af, Mette. De vælger jo selv at komme«, siger Luna i baren.

Mette Risdal har indført regler. Alle på bodegaen, som er et rygerværtshus, får besked på at hoste i albuen, holde lidt afstand og hvert 15. minut går hun rundt til bordene med spritpumpen. Alle lægger smøgerne og rækker hænderne frem.

»Jeg spritter hele tiden. Altså på hænderne«, griner Luna.

»De skal spritte af, og de gør det frivilligt«, siger Mette Risdal.

Vil det ikke være mere sikkert bare at lukke bodegaen?

»Jeg har fuld forståelse for, at folk panikker. Men i bund og grund handler det om, at man tænker sig om. Passer på, holder afstand og lader være med at hoste hinanden i hovedet. Folk går jo også ud og handler mad og tøj«.

Ballade på sociale medier

Hun har stor respekt for, at skoler og plejehjem lukker.

Hun fik ballade på sociale medier, da hun skrev et indlæg om, at folk skulle holde op med at hamstre. Mange reagerede ved at skrive, at Mette Risdal er dobbeltmoralsk, når hun selv holder Kanal Bodega åben. At hun kun tænker på omsætning. At hun blæser på regeringens opfordring.

Nemo holder jo også åbent Bodega-gæst

»Jeg svarede, at jeg jo ikke tvinger folk til at komme her. De vælger jo selv at sætte sig herned og sidde overfor hinanden og tale sammen. Jeg opfordrer dem til at tage forholdsregler. Jeg ved ikke, om man kan kalde det dobbeltmoralsk. Jeg holder åbent, indtil de siger, vi skal lukke«, siger hun.

Sker det, er der mange som bliver lede af det, forklarer Jan, som er stilladsarbejder.

»Rigtig mange vil blive kede af det. Mange kommer her klokken otte om morgenen. Vi ved godt, at restriktionerne er for at passe på de svage i samfundet, men de svage kommer her. De har ikke noget, hvis ikke de kan komme her«, siger han.