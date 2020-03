Overblik: Coronalov giver mulighed for at tvangsbehandle

Automatisk oplæsning

Folketinget har kort før midnat torsdag vedtaget en vidtgående hastelov, der skal bekæmpe spredningen af coronavirusset i Danmark.

Alle partier i Folketinget stemte for loven.

Her er et overblik over en række af de beføjelser, som myndighederne får som følge af hasteloven:

Sundhedsmyndighederne får mulighed for at tvangsundersøge, tvangsbehandle eller sætte folk i tvangskarantæne, hvis der er mistanke om smitte af coronavirus. Der er også mulighed for vaccination gennem tvang.

Sundhedsministeren kan efter forhandlinger med justitsministeren fastsætte regler om, at politiet kan bruge den fornødne magt for at sikre gennemførslen af hastelovens tiltag.

Der indføres mulighed for forbud for adgang til offentlige institutioner, supermarkeder og butikker, offentlige og private plejehjem og sygehuse, samt restriktioner på transportmidler.

Sundhedsministeren får efter samtale med justitsministeren mulighed for at forbyde større forsamlinger. Onsdag blev grænsen sat til 100 mennesker.

Der indføres en solnedgangsklausul, så hastelovforslaget udløber 1. marts 2021. Det vil sige, at tiltagene er midlertidige.

Kilde: Folketinget.

ritzau