Aktieanalytiker om voldsomme fald: »2020 ligner pludselig et år, hvor virksomhedernes indtjening ender i bakgear«

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Alvorlige miner hos fagfolk, myndigheder og politikere. Offentlige og private institutioner, som lukker eller drosler kraftigt ned i en lang række lande. Forbrugere, som holder sig hjemme. Alt sammen i kampen for at dæmpe coronasmitten. Og alt sammen noget, som provokerer aktiemarkeder herhjemme og i udlandet til voldsomme fald.

Torsdag oplevede det fælleseuropæiske Stoxx 600-index et fald på 9,4 procent. Det største fald siden 2008. Det amerikanske Dow Jones-index lukkede samme dag med et fald på 10 procent, hvilket ikke er set siden 1987.

Aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen, vurderer, at aktiemarkederne de kommende uger og måneder uundgåeligt vil lade sig styre af coronasmittens udvikling.

»Der vil være markant risiko for kursfald. Især fordi investorerne de kommende måneder vil holde godt øje med de potentielt set mange virksomheder, som vil nedjustere«, siger han.

Hvis investorerne får den opfattelse, at vi vil se konkurs på konkurs og måske banker, som kommer i vanskeligheder, så vil det sætte enorme aftryk på økonomien i de kommende måneder. Jacob Pedersen

»Hvis investorerne får den opfattelse, at vi vil se konkurs på konkurs og måske banker, som kommer i vanskeligheder, så vil det sætte enorme aftryk på økonomien i de kommende måneder«, siger Jacob Pedersen.

De seneste dage har såvel Den Europæiske Centralbank (ECB) som nationale regeringer præsenteret hjælpepakker. ECB etablerede torsdag et låneprogram til banker, som nu kan låne til en lavere rente end normalt. Banken øger også sit opkøb af obligationer i et forsøg på at stimulere økonomien.

Men den indledende effekt har været lille. Investorerne er skuffede, vurderer Jacob Pedersen.

»Jeg tror, at mange investorer havde håbet på mere massive fælleseuropæiske tiltag og en større pakke fra USA. Det fik de ikke«.

»Det har været tydeligt, at de her indledende initiativer ikke har kunnet afbøde nervøsiteten over coronasmitten«, siger Jacob Pedersen.

Hjælp til danske virksomheder

Den danske regering har i denne uge præsenteret to hjælpepakker til dansk erhvervsliv. Blandt initiativerne er, at regeringen har frigivet den såkaldte kontracykliske kapitalbuffer, som gør bankerne i stand til i højere grad at låne penge til virksomhederne. Forinden havde regeringen givet virksomhederne lov til at vente med at indbetale moms, arbejdsmarkedsbidrag og indkomstskat.

Det danske aktiemarked åbnede fredag med en stigning på knap en procent efter en times handel.

Jacob Pedersen vurderer, at usikkerheden blandt investorer fortsat vil være stor dagen ud og fremover.

»2020 ligner nu pludselig et år, hvor virksomhedernes indtjening ender i bakgear«, siger han.