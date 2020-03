Podcast (2:6): Dødsbranden

Det lykkedes Else Guldager og to af hendes børn at komme ud af korridorerne, der var fyldt med giftig røg og væk fra det brændende skib. Det samme nåede norske Jan Harsem med sin søn på halvandet år på armen. Men Jan kunne ikke finde sin gravide hustru, Christine – og Else Guldager vidste ikke, hvor hendes mand, Benny, og deres to andre børn var.