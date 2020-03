Pesten i 1354: Alle henrettelser blev aflyst, fordi der 'manglede mennesker'

Europas befolkning har historisk set lidt under koldfeber, tyfus, dysenteri og kolera. Men intet slår den voldsomhed, som pesten i flere omgange ramte europæerne med. Ved den sidste store epidemi i 1711 døde en tredjedel af Københavns indbyggere. Historikeren Steffen Heiberg tager dig i dette essay med på en tour de force gennem et sygdomsramt Europa, som i mangel på lægekunst fik succes med at bekæmpe epidemier med bureaukrati.

Vi så det alle: Mette Frederiksen som statskvinden, der annoncerede skrappe tiltag mod den omsiggribende coronavirus. Uden tvivl nødvendige og rigtige foranstaltninger. Men ser vi på det historisk, viser det sig, at magthavere til alle tider har benyttet epidemier og sundhedsforhold til forholdsregler, der er endt med at styrke statens autoritet. Det skal end ikke antydes, at statsministeren tænker i disse baner, men den moderne stat med al dens bureaukrati er i væsentlige henseender resultatet af bestræbelserne på at inddæmme og isolere sygdomme. ​​