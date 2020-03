Få overblikket over dagens vigtigste corona-historier

Automatisk oplæsning

Fredag bød på flere store tiltag fra myndighederne i forbindelse med coronavirus. Her kan du få et overblik over dagens vigtigste begivenheder.

Danmark lukker grænserne

Lørdag klokken 12 lukker de danske grænser midlertidigt til og med den 13. april. Det meddelte statsminister Mette Frederiksen ved et pressemøde fredag aften.

Danskere vil fortsat kunne komme ind i Danmark, ligesom transport af fødevarer og anden fornøden import heller ikke vil blive påvirket af lukningen. Men alle udlændinge, der ikke har et »anerkendelsesværdig formål« i Danmark bliver ikke lukket ind i landet den kommende måned.

Ifølge statsministeren skyldes beslutningen, at de danske tiltag mod spredningen af coronasmitten risikerer ikke at virke uden lukningen af grænserne.

»Alt det vi gør herhjemme, alle de forholdsregler, der bliver taget, alle de beslutninger vi træffer. Dem risikerer vi bliver undermineret, hvis vi fortsætter rejseaktiviteten ind og ud af Danmark«, sagde Mette Frederiksen fredag aften.

Ifølge Rigspolitichef Thorkild Fogde kommer grænselukningen til at tage mange ressourcer:

»Nu strammer posen til, lukker af«, sagde han til aftenens pressemøde.

Udenrigsministeriet fraråder alle udlandsrejser

Det er ikke kun udlændinges indrejse i Danmark, regeringen gerne vil sætte en stopper for. Også danskernes rejseaktiviteter blev i dag adresseret ved et pressemøde.

»Overvejer man at rejse til udlandet, så lad være. Er man i udlandet, så skal man komme hjem hurtigst muligt«, sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fredag eftermiddag.

Udenrigsministeriet fraråder nu alle ikke-nødvendige rejser i hele verden og beder de omtrent 100.000 danskere, der befinder sig i udlandet nu, om at vende hjem til Danmark.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fraråder alle ikke-nødvendige rejser ud af Danmark.

Ole Kirchert Christensen fra flybranchemediet check-in.dk har fulgt den danske rejsebranche tæt gennem mange år. Han kalder udviklingen for »dramatisk«:

»Det her kommer til at gøre meget ondt på rejse- og luftfartsbranchen. Det er så indgribende, at der ubetinget skal følge en form for økonomisk hjælp fra regeringen med så stor og drastisk en beslutning. Fly- og rejseselskaber har ingen indtægter nu. Spørgsmålet er, hvor lang tid de kan drives videre uden indtægter«.

Danmark har formentlig nok respiratorer til worst case-scenario

I mængden af nyheder om coronakrisens alvorlige konsekvenser kan man dog finde lidt håb. Sundhedsstyrelsen oplyser nemlig, at der formentlig er nok respiratorer i Danmark til at dække behovet, selv hvis vi oplever worst case-scenario, hvad angår antallet af kritisk syge coronapatienter.

874 respiratorer kan frigøres til at holde kritisk syge coronapatienter i live ved at trække vejret for dem. Sundhedsstyrelsens foreløbige vurdering er, at der i værste fald vil være 866 kritisk syge patienter, når coronaepidemien topper i Danmark. Det oplyser læge Helene Probst, der er centerchef i enhed for planlægning i Sundhedsstyrelsen.

»Jeg forventer, at vi har nok respiratorer til behovet, på baggrund af de oplysninger, vi har fået fra regionerne, de private sygehuse og Forsvarsministeriet«, siger hun.

Tallet på 866 mangler den endelige kvalitetssikring, understreger Helene Probst. Det tager afsæt i en række forudsætninger for, hvordan en epidemi kan udvikle sig, og skal ikke forstås sådan, at myndighederne forventer, at vi vil komme dertil. Men sådan kan det gå, og så skal sygehusene være klar.

Operationer aflyses fra næste uge

Andre steder i sundhedsvæsenet forbereder man sig også på at frigøre kapacitet til kritisk syge coronapatienter.

Patienter, der skal have foretaget ikke-akutte operationer, kan derfor forvente at modtage aflysninger fra næste uge. Det oplyste regionernes formand, Stephanie Lose (V), oplyste på et pressemøde fredag. Antallet af aflysninger vil stige i takt med, at man skal have frigjort kapacitet.