Nu er Danmarks grænser lukket: Bil fyldt med toiletpapir blev bedt om at finde en anden overgang

Foto: Jens Dresling

I Helsingør var alt fredeligt, da klokken rundede 12.00, meddeler Politikens fotograf Jens Dresling fra kajen, hvor færgen fra Helsingborg lægger til.

I Københavns Lufthavn forventer man, at der fortsat vil være en del fly lørdag og søndag, men at flytrafikken fra næste uge vil være mindre. De svenskere, der bor i Skåne og lander i København for at komme videre hjem til Sverige, vil få lov at rejse igennem. Lufthavnen forsikrer, at den kan håndtere situationen.

»Vi bruger ret meget energi på at have mange medarbejdere, som kan vejlede og hjælpe. Vi skal nok håndtere det her«, siger Københavns Lufthavns sikkerhedschef, Johnnie Müller.

Samtidig med at den danske regering meldte ud, at grænserne lukkes, blev alle danskere frarådet at foretage ikke-nødvendige rejser ud af landet.

Opdateres ...