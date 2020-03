»Det ser vildt ud. Vildt!«: Den dansk-tyske grænse er nu lukket

Den dansk-tyske grænse har kun tre grænseovergange åbne. Ti andre er lukket helt. Rejsende til Danmark skal igennem de tre flaskehalse, for at politiet kan frasortere udlændinge i et forsøg på at stoppe spredning af coronavirus.

Hvorfor er grænsen lukket?«, spørger Harsen Manei forsigtigt en tilfældig forbipasserende. Han står et stykke væk fra den dansk-tyske grænse ved Kruså og kigger over på et højt, hvidt halvtag. Det blev sat op i 2016 som en grænsekontrol, der skulle bremse migranter, som rejser til Danmark. Selv om det kun er fire år siden, har tidens tænder allerede gnavet i det.

Harsen Manei er fransk statsborger og bor i Tyskland lige på den anden side af grænsen. Han nyder at besøge cafeerne og restauranterne i Kruså og Padborg med jævne mellemrum. Det har ikke været et problem tidligere. Men nu er det gået op for ham, at han ikke kan komme tilbage i en måned, når han rejser hjem lidt senere samme dag.

Fredag sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde, at Danmark lukker grænserne fra lørdag klokken 12.00 i et forsøg på at forhindre yderligere spredning af coronavirus. I en måned kan kun danske statsborgere og personer med et »anerkendelsesværdigt formål« rejse ind i Danmark. Det er eksempelvis, hvis man har bopæl eller arbejde i Danmark.

Stille og rolig grænsekontrol

I Kruså foregår grænsekontrollen udramatisk. Kruså er en af de tre overgange, hvor man kan krydse grænsen i Sønderjylland. De andre to er i Sæd ved Tønder og i Frøslev. 10 andre grænseovergange er helt lukket og afspærret.

Politibetjente og uniformeret personale fra forsvaret kontrollerer alle personer, der vil rejse ind i Danmark fra Tyskland. På den modsatte side er der ingen kontrol.

På den tyske side kommer tyskere, der er nysgerrige efter at se, hvad der foregår. Og på den danske side kommer danskere. Et ældre tysk ægtepar kommer cyklende på deres elcykler. En politibetjent stopper dem. Ægteparret vil bare se, hvad der sker. Det får de lov til.

»Danmark gør det rigtige og passer på sin grænse«, siger manden. »Tyskland kan lære noget her«.

Alle køretøjer bliver stoppet af grænsevagterne under det hvide halvtag. Personerne i køretøjerne skal dokumentere, at de er danske statsborgere, eller at de har et anerkendelsesværdigt formål i Danmark.

Syd- og Sønderjyllands Politi skriver på Twitter, at der er afvist 29 personer de første tre timer ved grænseovergangene i Kruså, Frøslev og Sæd ved Tønder.

En af dem er tyskeren Axel Thomsen. Hans hustru er fra Grønland. De bor i Tyskland og kører sammen i bil til Danmark, efter at grænsen er lukket. Årsagen er, at Axel Thomsen arbejder i Danmark, og han får sin løn ind på en dansk konto. Derfor skal han køre til Danmark, hvis han gerne vil hæve penge. Men Axel Thomsen må ikke rejse ind, fordi han ikke skal arbejde denne lørdag. Derfor får han udleveret en udvisning af politiet.

»De har ikke fast bopæl eller arbejde i Danmark, og De har ikke oplyst andet anerkendelsesværdigt formål med rejsen. De pålægges derfor at udrejse straks«, står der i dokumentet, som nægter ham indrejse. I praksis betyder det, at hans bil skal lave en U-vending og køre tilbage til Tyskland.

Hustru må hæve mandens løn

Men hans hustru må gerne rejse ind i Danmark. Hun er dansk statsborger. Axel Thomsen aftaler med politiet, at han bliver siddende i sin bil, før han drejer af til Tyskland, så hans hustru kan løbe ind i Sydbank få meter fra grænsen og hæve pengene.

»Hvis min hustru ikke var med, havde jeg været lidt på skideren«, siger Axel Thomsen. »Fordi mine penge står jo på min danske lønkonto, og jeg skal hæve dem for at have penge på min tyske konto også«.

Axel Thomsen skal arbejde i Danmark søndag. Han har spurgt politiet ved grænsen, hvad han skal medbringe for at få lov til at arbejde. Han skal medbringe dokumentation for ansættelse og sidste lønseddel.

Padborg er en af de ti helt lukkede grænseovergange i Sønderjylland. Ægteparret Dorthe Lafrentz og Finn Lund holder i hånd på den danske side og kigger hen over den rød-hvide afspærring over på den tyske side.

»Det ser vildt ud. Vildt!«, siger Dorthe Lafrentz.