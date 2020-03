Nu trækker sygehusledelse i land: Læger med hoste blev bedt om at møde på arbejde

Automatisk oplæsning

»Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse – bliv hjemme, indtil du er rask«.

Meldingen fra myndighederne til danskere med symptomer på influenza eller coronasymptomer virker entydig.

Men på et af landets største sygehuse har en række læger og sygeplejesker alligevel fået besked på, at de skal møde på arbejde, selv om de er syge. En besked, som direktionen på hospitalet nu betegner som en fejl.

Fredag informerede nogle operationsgange på Aarhus Universitetshospital medarbejderne om, at hoste eller milde influenzasymptomer ikke er grund nok til at blive hjemme. Udmeldingen gjorde nogle af de ansatte i tvivl om, hvorvidt deres arbejdsplads havde tænkt sig at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Ifølge Politikens informationer kritiserede flere læger og sygeplejersker ledelsens beslutning på et fælles morgenmøde. Medarbejderne gjorde det tydeligt, at der er risiko for at smitte både patienter og kollegaer, hvis man møder på arbejde med symptomer, der muligvis skyldes infektion med covid-19.

Ifølge en ansat på en af de berørte afdelinger blev personalets bekymring over beslutningen dog affejet af ledelsen.

I strid med styrelsens retningslinjer

Nogle timer senere modtog læger og sygeplejesker desuden en mail, der skar meldingen ud i pap:

»Kære alle medarbejdere i Syd«, begyndte mailen, der indledningsvist fastslog, at covid-19 for de fleste mennesker er »en ufarlig sygdom«.

»Derfor skal du møde på arbejde som vanligt«, lød beskeden derefter.

»Ved milde luftvejs/forkølelses/influenza symptomer i en grad man normalt ikke vil blive hjemme for, skal du også nu møde på arbejde. Dette gælder uanset, hvem du har været sammen med eller hvor. Personale der har kroniske sygdomme som f. eks. kronisk leukemi (sic), KOL, medicinske sygdomme f. eks. gigt i methotrexat behandling, skal møde på arbejde som vanlig«.

Afdelingerne, der har modtaget mailen, tager sig blandt andet af kræftsyge og patienter, der skal opereres akut. Patienter, hvoraf mange i forvejen er svækkede, og for hvem en infektion med covid-19 kan være fatal.

Jeg ser et stort problem i, at man tager småsyg på arbejde og smitter sine kollegaer Medarbejder på Skejby Sygehus

»Jeg ser desuden et stort problem i, at man tager småsyg på arbejde og smitter sine kollegaer. Det vil direkte øge smittespredningen lokalt på sygehuset og i samfundet generelt, på et tidspunkt hvor myndighedernes strategi er at forhindre smitte af mange personer på samme tid for at minimere belastningen af sundhedsvæsenet«, lyder det fra en medarbejder på en af operationsgangene, som ønsker at være anonym af hensyn til sit arbejde.

»Lige nu er det væsentligt at inddæmme smitten, hvorimod det senere i forløbet kan være helt relevant at syge medarbejdere er på arbejde for at behandle alle de syge. Jeg forstår derfor ikke rationalet bag, på nuværende tidspunkt, hvor sundhedsvæsenet endnu ikke er voldsomt belastet, at acceptere potentiel smittespredning af covid-19 blandt personale og patienter«, skriver vedkommende i en mail til Politiken.

Udmeldingen fra funktionsledelserne i Syd på Aarhus Universitetshospital er desuden i strid med de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i sidste uge.

I ’Strategi for covid-19’ står bl.a., at myndighederne forventer »et særligt fokus på at personale i sundheds- og ældresektoren opfordres til en lavere tærskel for at blive hjemme ved symptomer«, ligesom det af ’Personale- og arbejdsgiveransvar for at hindre smittespredning’ fremgår, at »Sundhedsstyrelsen stiller [..] krav til arbejdsgivere i sundheds- og ældresektoren om at sikre, at personale med symptomer på luftvejsinfektion ikke møder på arbejde og risikerer at smitte patienter/beboere med COVID-19«.

På sygehuset i Skejby fastslår ledelsen, at hospitalet selvfølgelig overholder de retningslinjer, som myndighederne udstikker.

Direktør: Mailen kunne misforstås

Jørgen Schøler Kristensen, der er lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, forklarer, at medarbejderne har misforstået den mail, de har modtaget:

»Mailen kan læses, som om man også skal gå på arbejde ved mistanke om sygdom. Det er ikke korrekt ifølge de nationale vejledninger. Her fremgår, at medarbejderen, også ved lette symptomer, ikke må møde på arbejde. Vi overholder selvfølgelig den nationale køreplan. Derfor har vi også bedt afdelingsledelsen om at korrigere udmeldelsen«.

Jeg har svært ved at se, hvordan den nævnte formulering kan misforstås.

»Om man møder på arbejde, når man er syg, er en individuel vurdering, man tager sammen med sin leder. Her har man forsøgt at skrive sig ud af det, og det har været svært. Vi er nu i gang med at præcisere, at der er tale om konkrete vurderinger på de enkelte ledelsesområder«.

Det betyder ifølge Jørgen Schøler Kristensen, at personale med for eksempel influenzasymptomer og hoste skal henvende sig til deres nærmeste leder, der så vil vurdere, om personen skal møde på arbejde eller ej.

Ved milde luftvejs/forkølelses/influenza symptomer skal du også nu møde på arbejde Mail fra ledelsen

Skejby Sygehus har, ligesom landets øvrige hospitaler, de sidste dage forberedt sig på at kunne modtage et stort antal coronasmittede i kritisk tilstand. Det kræver omrokeringer, oplæring af personale, der ikke plejer at bruge respiratorer, og indkaldelse af pensionerede kollegaer.

I den situation tæller alle hænder, og enhver sygemeldt medarbejder efterlader et hul i vagtplanen. Patientsikkerheden kan altså også påvirkes af, at der ikke er nok sundhedspersonale, hvis bekymrede medarbejdere bliver hjemme på grund af en almindelig forkølelse, forklarer Jørgen Schøler Kristensen.

Men:

»Vores officielle linje er fortsat, at hele hospitalet, også operationsgangene i syd, følger de nationale vejledninger. Selvfølgelig gør vi det. Vi følger dem helt præcist, og hvis der er symptomer, der kan tolkes som covid-19, skal medarbejderne ikke komme på arbejde«.

Kan du forstå kritikken fra dine medarbejdere?

»Jeg kan sagtens forstå den uro, der er, fordi vi står i en helt usædvanlig og uvant situation. Det er også uvant for sundhedspersonalet, og jeg forstår godt, at det medfører bekymringer«.

Det har i løbet af weekenden ikke været muligt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen om hospitalets udlægning af myndighedernes retningslinjer.