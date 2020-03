Få overblikket over dagens vigtigste coronahistorier

Automatisk oplæsning

Denne lørdag skulle danskerne vænne sig til tanken om, at alle andre end danske statsborgere skal have en god grund til at rejse ind og ud over grænserne.

Det trådte i kraft klokken 12. Ved den dansk-tyske grænse lukkede ti grænseovergange, mens tre fortsat var åbne, men med kontrol. Politiken var med i Kruså, hvor politibetjente og uniformeret personale fra forsvaret fra i dag kontrollerer alle personer, der vil rejse ind i Danmark fra Tyskland. Det skabte dog ikke de store køtilstande.

I alt blev 2.960 kontrolleret i løbet af dagen, og 131 sendt væk igen, oplyste politiet sent lørdag.

Ved Øresundsbroen foregår grænsekontrollen på øen Peberholmen. Københavns Politi skriver som status lørdag klokken 16.00 på Twitter, at »45 personer er afvist ved broen«. Derudover er 16 personer afvist i Københavns Lufthavn.

At der ikke findes dokumentation for, at det skulle virke begrænsende for smittespredning under en epidemi at lukke grænserne, får ikke justitsminister Nick Hækkerup (S) til at tvivle på beslutningen, som han begrundede med »et forsigtighedsprincip og sund fornuft«.

Formanden for de radikale, Morten Østergaard, kræver nu en redegørelse for baggrunden bag beslutningen.

Lørdag var også en dag, hvor mange danskere på ferie i udlandet skulle finde ud af, hvor hurtigt og hvordan de kunne rejse hjem. Udenrigsministeriet opfordrer nemlig danskere til at komme hjem hurtigst muligt.

»Ingen kan være sikre på, om et fly, der er planlagt til om 14 dage, rent faktisk kommer på vingerne«, siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

Og så blev lørdag dagen, hvor en 81-årig dansker smittet med coronavirus døde på Herlev Hospital. Det er det første dødsfald relateret til coronavirus, som Region Hovedstaden har haft.

Mere i vente

Der er registreret 827 danskere smittet med corona-virussen, oplyser Sundhedsstyrelsen, men tallet er formentlig højere, da vi ikke længere tester alle med symptomer.

Og så har vi endnu til gode at se et stort antal indlæggelser med sygdommen. Dette skyldes, at den første bølge af smittede var skiturister. Altså ikke ligefrem de mest sårbare borgere. Dette bekræftes af Statens Serum Instituts opgørelse fra 14. marts over de smittede, hvor man kan se, at en lille procentdel af dem er 70 år eller ældre.

Derfor kan vi – desværre – også forvente at se en stigning i antallet af kritisk syge med sygdommen i de kommende dage og uger.

Verden rundt

I udlandet var det Spaniens tur til at lukke alting ned. Det gælder eksempelvis alle restauranter og cafeer, og alle butikker undtagen dem, der sælger mad – hvilket også er blevet indført i Frankrig.

Spanien er nu det land i Europa med flest smittede næst efter Italien, nemlig 6.250. 73 er døde af virusset i Spanien det seneste døgn, hvilket bringer det samlede dødstal for landet op på 193. Fra fredag til lørdag kunne myndighederne registrere hele 1.800 nye tilfælde – primært i Madrid.

Apropos Italien holder italienerne modet oppe ved at synge fra balkonerne. Ligeosm de hænger bannere med sloganet ’Andà tutto bene’ - eller: ’alt skal nok blive godt’.

Og så har USA udvidet indrejseforbuddet til også at gælde Storbritannien og Irland.