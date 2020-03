Regeringen giver historisk milliardpakke til truede virksomheder

Automatisk oplæsning

Regeringen er på vej med en historisk hjælpepakke til erhvervslivet, der indeholder milliardstøtte til private virksomheder, der er presset i bund af den økonomiske virkelighed, som Corona-pandemien har sat Danmark i. Det erfarer Politiken.

Pakken, som bliver præsenteret på et pressemøde i Statsministeriet kl. 12, betyder, at alle virksomheder uanset branche, der står over for at skulle afskedige 30 procent af medarbejderne eller 50 ansatte, i de kommende tre måneder vil kunne få refunderet 75 procent af lønudgiften - dog op til et maksimum beløb:

Timelønnede, der er ekstra truet af afskedigelse som følge af ordrenedgang på industrivirksomheder og manglende besøgende på cafeer og restauranter vil kunne få særlig høj dækning.

For funktionærer er der ifølge Politikens oplysninger sat et lønloft på 23.000 kroner per måned og for de timelønnede kan den statslige kompensation kom 26.000 - op til max. 90 procent af lønnen. Årsagen til det er, at de timelønnede selvsagt kan afskediges med meget korte varsler modsat funktionærer.

I den kommende uge vil regeringen søge Folketingets opbakning til aftalen. Det fremgår også af aftalen, at man vil se positivt på ordninger, hvor virksomheder kan låne medarbejdere ud til hinanden.

Det er en forudsætning for at modtage støtten fra staten, at virksomhederne må ikke fyre medarbejderne, men kun hjemsende midlertidigt. Folk skal altså kunne få deres gamle job tilbage. Ordningen gælder angiveligt frem til 9. juni.

Ordningen gælder ifølge Politikens oplysninger alle - og altså ikke kun dem, der er medlem af en a-kasse.

Opdateres