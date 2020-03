28 personer er indlagt på sygehus med coronavirus

Automatisk oplæsning

28 personer er søndag ved middagstid indlagt på et sygehus med coronavirus i Danmark. Heraf er to personer indlagt på intensiv afdeling.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet.

Antallet af indlagte er en stigning fra fredag. Her oplyste sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), at 23 personer var indlagt.

Dengang lød det fra ministeren, at fire af dem var indlagt på intensiv afdeling, mens to var i kritisk tilstand.

Mette Frederiksen siger på pressemødet, at to personer, som er testet positive for coronavirus, er afgået ved døden.

I alt er 864 personer søndag konstateret smittet med coronavirus i Danmark, oplyser myndighederne.

»Det tal kan I reelt ikke bruge til noget«, siger Mette Frederiksen på pressemødet.

Det reelle antal smittede vurderes nemlig at være højere. Det hænger sammen med, at de danske myndigheder torsdag ændrede strategi i kampen mod coronavirus.

Fokus er nu på at finde de mest syge og svage patienter, og derfor er strategien, at det kun er dem, der testes. Der vil dermed være tale om, at langt færre testes.

ritzau