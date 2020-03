Få overblikket: Her er dagens vigtigste coronahistorier

Automatisk oplæsning

Søndag bød på en hjælpepakke fra regeringen til erhvervslivet og en udmelding fra kriseramte SAS, der sender 10.000 medarbejdere hjem. Her er overblikket over dagens vigtigste begivenheder.

Håndsrækning til erhvervslivet

Regeringen forsøger nu at undgå, at tusindvis af lønmodtagere bliver fyret som følge af coronasmitten.

Konkret vil regeringen betale en stor del af lønnen til alle private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af covid-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 procent eller mere end 50 ansatte.

I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 procent af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kroner pr. måned, hvis de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 procent, dog maksimalt 26.000 kroner pr. måned.

Ifølge direktøren i Horesta, der repræsenterer 1.800 arbejdsgivere inden for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, er det dog en utopi at forestille sig, der ikke vil komme fyringer som konsekvens af coronakrisen.

SAS lukker de fleste ruter og sender 10.000 ansatte hjem

»Vi er utrolig kede af at tage dette drastiske skridt, men det er desværre nødvendigt, hvis vi også skal bevare et SAS i fremtiden«.

Sådan skriver Simon Pauck-Hansen, der er koncerndirektør i SAS Danmark, til Ritzau.

På et pressemøde i Stockholm i dag meddelte SAS, at de sender op til 10.000 ansatte hjem midlertidigt, da selskabet på grund af coronakrisen er nødt til at lade de fleste fly stå på jorden.

Hjemsendelsen svarer til omkring 90 procent af den samlede arbejdsstyrke i flyselskabet. I Danmark berører det op mod 4.000 ansatte.

1.000 danskere er strandet i Marokko

Marokko har natten til søndag besluttet at lukke ned for al flytrafik. Dermed strander omtrent 1.000 danskere i landet, oplyser Udenrigsministeriet.

De internationale nyhedsbureauer har søndagen igennem beskrevet, hvordan turister fra en lang række lande har oplevet ikke at kunne forlade Marokko.

Frankrig fortalte tidligere søndag, at man har lavet en aftale med Marokko for at få sine statsborgere ud på specielt arrangerede fly. Også Belgien, Spanien og Tyskland har ifølge nyhedsbureauet AFP fået nogle borgere hjem.

Over 100 døde på et døgn og udgangsforbud i Spanien

Spanien er nu det land i Europa med flest smittede næstefter Italien, nemlig 7.753. Over 100 er døde af virusset i Spanien søndag, hvilket bringer det samlede dødstal for landet op på 288. Fra lørdag til søndag kunne myndighederne registrere hele 2.000 nye tilfælde.

Fra søndag har der været udgangsforbud i Spanien. Folk skal holde sig hjemme og kun gå ud for at købe madvarer, handle på apoteker eller tage til hospitaler. Fire danskere bosiddende i Spanien beretter her fra et coronalukket land.