Myndighederne beroliger: Der er nok respiratorer herhjemme

Over alt i Europa forsøger sundhedsmyndighederne at sikre, at der er tilstrækkeligt med respiratorer til de hårdest ramte coronapatienter.

Italiens myndigheder har beordret landets eneste producent til at firedoble produktionen og sat teknikere fra forsvaret ind for at hjælpe til med fremstillingen.

»På to måneder skal vi fremstille, hvad vi normalt fremstiller på to år«, oplyser direktør Gianluca Preziosa ifølge Financial Times.

Tyskerne har bestilt 10.000 fra en af landets egne fabrikanter og i Storbritannien har premierminister Boris Johnson haft et møde med en de hjemlige producenter.

Danmark har nok maskiner

Herhjemme vurderer myndighederne, at der er tilstrækkeligt mange respiratorer.

Maskinerne sikrer, at svært syge coronapatienter får hjælp til at trække vejret, hvis deres lunger angribes.

Sygehusvæsenet i Danmark er som led i forberedelserne gået i gang med at sikre sig, at der er tilstrækkeligt mange læger og sygeplejersker, som kan betjene apparaterne.

Forsyningen af ilt er tilstrækkelig

Det næste skridt er at sikre, at der er ilt nok til apparaterne. Det bliver ikke noget problem, forudser vicedirektør Ole Kronborg fra Linde Gas, en af de helt store producenter og leverandører til sundhedsvæsenet.

»Vi ser ingen problemer med at levere det, der er behov for – heller ikke selv om bestillingerne skulle mangedobles. Vi kan sagtens skrue produktionen op«, siger han til Politiken.

»Der er en lille smule hamstring på flaskesiden. Det skyldes, at der kan komme til at ligge flere patienter på gangene og så skal man bruge løse flasker. Ellers er der forsyninger fra et stik på sengestuerne, hvor det fås fra store tankanlæg nede i gårdene«.

Anlæggene kræver ikke mange ansatte

Virksomheden har gjort som stort set resten af erhvervslivet og sendt det personale, der kan arbejde fra privatboligen, hjem.

Heldigvis er det ikke en produktion, der kræver det store personale.

»Det er vigtigt, at vort eget personale ikke bliver sygemeldt på grund af corona. Men det er meget automatiserede processer, så anlæggene passer sig selv«, forklarer Ole Kronborg.

Værtshusleverancer er nok taget af

Linde Gas leverer industrigasser til en lang række virksomheder og brancher.

En af dem, der normalt aftager produkterne, er værtshuse og barer, som bruger blandt andet kulsyre. Den del af firmaets drift er nok taget lidt af, forventer vicedirektøren:

»Dem skal vi nok ikke levere så meget til de kommende dage«.