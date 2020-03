Direktør i Københavns Lufthavn: Vi har været flove over den her sag

Særudgave om coronaepidemien (7).

Den nye virus er ved at få godt fat i amerikanerne. Nu lukker skoler og restauranter i New York, mens sygehuse i hele landet gør sig klar til første bølge af smittede. Politikens USA-korrespondent Sandra Brovall fortæller, at myndighederne kan have reageret for sent. Og forklarer hvordan corona kan true Donald Trumps præsidentkampagne.