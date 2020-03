Forældreforening: Krav til nødundervisning er alt for ambitiøse

Forældre er kritiske over for bekendtgørelse om nødundervisning, der forventes at blive vedtaget i morgen. Skolelederforening: Elever ikke skal sidde seks timer dagligt derhjemme foran computeren.

Landets grundskoleelever skal de kommende to uger have så meget undervisning, primært fjernundervisning, som muligt. Så klar er udmeldingen fra Undervisningsministeriet.

I et udkast til en bekendtgørelse om nødundervisning, der skal behandles i Folketinget tirsdag, hedder det blandt andet, at »elever har pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen, hvis de har pligt til at deltage aktivt i den almindelige undervisning, som nødundervisningen erstatter«.

Og at »institutionen eller skolen registrerer elevers, kursisters og deltageres manglende aktive deltagelse i den nødundervisning, som de har pligt til at deltage i«.

Nødundervisning Råd fra Skolelederforeningen Ifølge Undervisningsministeriet skal eleverne landet over, i de kommende to uger, hvor skolerne er lukket, have så meget undervisning som muligt, primært via fjernundervisning. Skolelederformand Claus Hjortdal giver her forældre nogle råd til, hvordan de kan håndtere situationen: Se nødundervisningen som en form for vedligeholdelse. Læs højt for de mindste elever, få dem til selv at læse, lav kontekstnære opgaver som at tage billeder af ting, de godt kan lide. Læs, lyt, se, oplev og tal sammen.

De ældre elever kan du prøve at motivere til at komme med ud og gå en tur og tale om de ting, I ser. Hvis I eksempelvis ser fugle, så brug opslagsværker, når I kommer hjem til at få mere viden om dem. Lav regnestykker, der relaterer sig til jeres hverdag.

Studér madopskrifter og find spændende krydderier til madlavningen, som I kan tale om, hvor kommer de fra osv.

Spil et spil, som kræver, at man tænker sig om som skak eller ludo.

Vær ikke så bange for de ting, dit barn ikke når i skolen i de kommende uger. Så lærer børnene noget nogle andre ting i stedet for.

For store krav

Men det er for ambitiøst, lyder det fra Skole og Forældre, der er en landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen.

»Det er store krav at skabe en undervisning i en hverdag, hvor lærerne ikke er sammen med børnene. Det er meget ambitiøst at tænke, at vi hjemme kan gennemføre undervisningen stort set, som den ellers var planlagt i de boglige fag. Vi kan ikke forvente, at børnene kan koncentrere sig og arbejde 5-6 timer om dagen«, siger Cecilie Harrits, der er næstformand i foreningen og tilføjer:

»Det er én ting. En anden er, at kvaliteten af undervisningen alt andet lige ikke bliver den samme, når lærere ikke er fysisk sammen med børnene i et lokale«.

Digital undervisning komplicerer

Cecilie Harrits problematiserer desuden, at der i bekendtgørelsen ikke er større forskelle på forventningerne i forhold til klassetrin, og at nødundervisningen er lagt meget an på digital undervisning.

Dels er vi ikke uddannede til at undervise vores børn. Og så er vi ikke sendt hjem på ferie. Der ligger en forventning om, at vi skal arbejde hjemmefra. Det er et kæmpe pres at få det til at fungere. Cecilie Harrits, formand for Skole og Forældre

»Det kan man måske forvente af de store elever, men ikke af de små i 1.-2. klasse, ligesom man heller ikke kan forvente det af forældrene«, siger næstformanden, der mener, at mange forældre i denne tid står i en ekstrem vanskelig situation som hjemmearbejdende med børn:

»Folk deler ideer til hjemmeundervisning og skemaer, og vi oplever overordnet en stor velvilje til at få tingene til at lykkes så godt som muligt. Samtidig kan vi mærke det krydspres, som det her stiller forældrene i. Dels er vi ikke uddannede til at undervise vores børn. Og så er vi ikke sendt hjem på ferie. Der ligger en forventning om, at vi skal arbejde hjemmefra. Det er et kæmpe pres at få det til at fungere«.

Men undervisningen er jo lærernes ansvar, og ikke primært forældrenes. De skal måske bare hjælpe deres børn med at logge sig ind for at få en opgave, så det behøver vel ikke være så tidskrævende?

»Det er ikke realistisk, at især de mindste elever kan sidde alene 5-6 time om dagen og modtage fjernundervisning. Og så er der risikoen for social ulighed. I nogle familier vil det her være særligt svært, og de familier må skolerne hjælpe, hvis det her skal lykkes«.

Er ikke mit barns lærer

Hvordan har du selv indrettet dig?

»Jeg har en datter i 6. klasse, og til hende siger jeg, at hun skal spørge sin lærer og sine kammerater om faglige ting. Jeg skal ikke sidde og være hendes lærer. Men jeg vil gerne hjælpe hende med at logge ind og lave te«.

»Udmeldingen fra min datters skole er, at eleverne skal modtage undervisning 3-4 timer om dagen. Det, synes jeg også, er for ambitiøst. Men når det er sagt, er det vigtigt, at der er en struktur. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at lærerne melder ud om de forventninger, de har til elever og forældre«.

Vi må ikke forestille os, at børn uanset, om de går i 1. eller 9. klasse kan sidde seks timer om dagen og lave opgaver. Claus Hjortdal, Skolelederforeningen

Skoler: Seks timer er for meget

Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen er på samme linje.

»Vi må ikke forestille os, at børn uanset, om de går i 1. eller 9. klasse kan sidde seks timer om dagen og lave opgaver. Det er jo nødundervisning, vi taler om her. Vi har gode muligheder for at bruge virtuelle tjenester og digitale læremidler, og det er bedre end ingenting. Men vi skal passe på med at have urealistiske ambitioner«, vurderer Claus Hjortdal.