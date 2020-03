Et døgn: »Lige nu er der ligesom ikke noget fodbold at tale om«

Bagefter ringer jeg til min søster. Vi har en fælles storebror, som har Alzheimers og bor på plejehjem. Vi plejer jo begge to at besøge ham, men i de her dage kan vi ikke komme der. Han har også fået kræft, så det er næsten så skidt, som det kan være. Han kan jo ganske vist ikke huske, om vi har besøgt ham, men vi bekymrer os alligevel for, at vi ikke kan være sammen med ham i de her uger.

Jeg suser også lidt rundt på sociale medier. Og så sker der altså noget mærkeligt: Der læser jeg om en forfatter, Dean Koontz, der i 1981 har skrevet en science fiction-roman om, at der i 2020 vil komme – og hold nu fast – en sygdom, der vil ramme lunger og bronkier. I sin bog kalder han sygdommen for Wuhan 400. Det er jo, så man får gåsehud.

Om aftenen sætter jeg mig med min bog. For øjeblikket læser jeg Svend Brinkmanns ’Ståsteder’. Det er ikke sådan en, hvor man bare vender sider, men sådan noget filosofisk, psykologisk noget, hvor man lige skal tænke sig om undervejs.

Klokken 23 går jeg i seng efter en stille dag. Jeg holder af hverdagen, men ikke af den nedlukkede slags. På et tidspunkt er alt det her overstået. Så skal jeg ud at rejse og plante blomster ud i haven.