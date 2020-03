Stram op!

For mange folk ignorerer myndighedernes anbefalinger om at holde afstand, siger sundhedsminister Magnus Heunicke. Han beder danskerne om at stramme op.

WHO beder alle lande om at teste så mange som muligt for covid-19 og regeringen, som ellers havde skåret kraftigt ned på tests, indkøber tre nye testmaskiner. Desuden får små virksomheder mulighed for at udskyde betalingen af moms og skat.