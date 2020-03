Få overblikket: Her er dagens vigtigste coronahistorier

Automatisk oplæsning

Mens søndag var dagen, hvor folk sang på altanerne, har mandag været dagen, hvor der blev givet opsange. Her er overblikket over dagens vigtigste begivenheder:

Stram op!

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) gjorde det mandag meget tydeligt, at der stadig er for mange, der ikke overholder regeringens påbud om at undgå større forsamlinger og begrænse fysisk kontakt.

»Derfor en klar appel til alle: Det her skal tages alvorligt«, sagde han på dagens pressemøde.

»Det gælder os alle sammen. Vi kan risikere at starte nogle smittekæder, og i enden af smittekæden er ældre mennesker, børn eller borgere med kroniske sygdomme. Vi skal stoppe den meget hastige spredning og få den under kontrol«.

Hvis du er blandt dem, der har svært ved at gøre, som ministeren siger, skal du bare vide, at The Terminator altså siger det samme: Bliv hjemme. Gør det for Arnold - han er i risikogruppen.

Test, test, test!

WHO-generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus har opfordret alle coronaramte lande til at teste samtlige syge ved mistanke om covid-19-smitte.

Danmark har ellers siden 12. marts primært testet de patienter, der bliver indlagt, for covid-19. Mandag kunne regeringen dog fortælle, at der nu er købt tre nye testmaskiner, der bliver placeret i Aarhus, Odense og København, og som skal gøre det nemmere at teste både syge og sundhedspersonale.

Hjælp til små virksomheder på vej

Mens al hjælp kommer for sent for Fredericia Teater, der mandag gik konkurs, er der fornyet håb for de af landets knap 200.000 selvstændige, der er presset af coronakrisen.

Regeringen vil give virksomhederne mulighed for at udskyde betalingen af moms og B-skat, og Venstre kræver, at freelancere og små iværksættere kan få lønkompensation i stil med den aftale, regeringen tilbyder større firmaer.

Du kan ikke bruge smittetallet til noget

Da regeringen som sagt har besluttet, at kun et fåtal af de syge skal testes, kan du heller ikke bruge den daglige smitteopdatering til noget længere. Antallet af registrerede tilfælde giver dig ikke noget retvisende billede af, hvor mange syge der reelt er.

Til gengæld er det værd at vide, at der nu er 62 danskere indlagt på grund af coronavirus, hvoraf ti ligger på intensiv. Det er en markant stigning fra søndag, hvor kun to af de 28 indlagte havde brug for intensiv behandling. Det er den stigning, der på sigt kommer til at vise, hvordan det går med at forhale epidemien.

Situationen i udlandet

Italien, der for knap to uger siden havde registreret 100 døde, kunne mandag konstatere 2.000 dødsfald.

Mens det er lykkedes Sydkorea at få bugt med corona uden at lukke landet ned, har Frankrigs præsident Emmanuel Macron netop beordret 80 millioner franskmænd til at holde sig hjemme de næste 15 dage.

I USA har Dow Jones-indekset oplevet det største fald nogensinde, og Trump fraråder nu alle forsamlinger på over ti personer.