Enigt Folketing vedtager hjælp til erhvervslivet

To hastelove er tirsdag endeligt vedtaget i Folketinget. De to love skal hjælpe dansk erhvervsliv i den krise, det er kastet ud i på grund af coronavirus.

Det første lovforslag udskyder betaling af skat og moms for virksomheder for samlet 165 milliarder kroner. Lovforslaget blev udvidet under behandlingen.

»Det er et lovforslag, der er blevet endnu bedre. Ikke mindst fordi B-skat også er med. Og at momsen udskydes for de helt små virksomheder. Nu giver lovforslaget 165 milliarder kroner i likviditet til virksomhederne.

»Jeg synes, det er super godt, at vi kan stå sammen som Folketing, sagde Dansk Folkepartis skatteordfører«, Dennis Flydtkjær, i Folketingssalen om forslaget.

Det andet ændrer på loven om lønrefusion og sygedagpenge, så virksomheder ikke længere skal betale de første 30 dages sygdom, hvis medarbejdere bliver sendt hjem grundet coronavirus.

ritzau