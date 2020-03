Dronningen: »Mange holder stadig fester og runde fødselsdage. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt«

Automatisk oplæsning

»Danmark står i en alvorlig situation. Den skæbne deler vi med hele Europa, ja, med resten af verden. Mange mennesker er blevet ramt af coronavirus, og vi ved, at mange flere vil blive syge i den nærmeste tid. Jeg kan godt forstå, at mange er urolige og bekymrede. Vores hverdag og virkelighed er vendt på hovedet«.

»Vi må indse og lære, at det kræver noget af os alle sammen«.

Sådan indledte dronning Margrethe tirsdag aften sin helt ekstraordinære tv-tale til den danske befolkning.

»Hvad vi gør, og hvordan vi handler i disse dage, kan blive afgørende for, hvordan situationen udvikler sig i de kommende uger«, sagde hun.

»Det er derfor, at jeg sidder her i aften. Jeg har en appel til alle:

Coronavirus er en farlig gæst. Smittede kan smitte mange. Vi taler om en lang og skræmmende kæde. I den kæde vil mennesker dø«.

»Det er den kæde, vi skal bryde, og som vi kan bryde. Det kan ske, hvis vi alle tænker os om. Og gør det i rette tid«.

«Desværre er det ikke alle, der tager situationen tilstrækkeligt alvorligt. I unge har tiden for jer og har mange andre måder at mødes på i denne digitale tidsalder. Men det gælder ikke kun de unge. Mange holder stadig fester og runde fødselsdage. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Det er tankeløst og hensynsløst«.





Tidligere på aftenen holdt statsminister Mette Frederiksen (S) pressemøde. Her gjorde hun det klart, at det fra onsdag klokken 10 ikke længere vil være tilladt at være mere end 10 personer samlet samme sted.

Samtidig lukker en række forretninger - blandt andet forretninger med tæt kundekontakt som for eksempel frisører, massører, fitnesscentre og restauranter og cafeer. Undtaget er fødevarebutikker og apoteker.

»Det er det, vi tror, stiller os bedst økonomisk, når vi er på den anden side af der, hvor vi er nu«, sagde statsministeren.

Og i eftermiddags holdt også fødevareminister Mogens Jensen (S) pressemøde. Her blev han flankeret af de øverste chefer for dagligvarekæderne i Danmark. De forsikrede alle, at der er tilstrækkeligt med fødevarer i landets fødevarebutikker, og at der ikke er noget, der tyder på, at Danmark ikke også fremadrettet vil kunne få de varer fra udlandet, som der er behov for.

Samtidig kom de med kraftige henstillinger til, at danskerne bliver bedre til at holde afstand til hinanden i det offentlige rum - og ikke mindst i fødevarebutikker.

