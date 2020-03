Overblik: Her er regeringens nye tiltag

Automatisk oplæsning

Fra i morgen klokken 10 er det slut med at samles både hjemme og ude for danskere, der ikke længere kan gå på cafe eller til frisøren. Kun butikker med fødevarer og apoteker vil fremover være åbne for handel, men også til dem stilles der nye krav om blandt andet mulighed for håndvask og afspritning samt areal til afstand mellem kunder.

Her er de konkrete tiltag, som statsminister Mette Frederiksen præsenterede på pressemødet:

Fra onsdag kl. 10 er det ikke længere tilladt at samles mere end ti personer ude såvel som inden døre i Danmark. Statsministeren opfordrer indtrængende til, at man heller ikke samles privat i hjemmene og undlader at afholde familiesammenkomster, fødselsdag og andre festligheder.

Fra onsdag er der indført nye krav til butikkerne. Der skal være plads til, at kunderne kan holde afstand i dem, den nødvendige afstand (en til halvanden meter) mellem hver handlende i køer, både inden i og udenfor butikkerne. Derudover skal butikkerne give mulighed for at vaske hænder og spritte af.

Fra onsdag klokken 10 gælder det, at alle indendørs sportslige arenaer er lukket. Det gælder også fitnesscentre og solcentre. Derudover lukkes frisørsaloner, massagesteder, tatovører og andre steder med tæt kontakt mellem ansatte og kunder. Også restauranter, værtshuse, barer, vandpibe-cafeer og lignende steder. Undtaget er restauranter med videre som tilbyder take away. Dem opfordrede statsministeren til at bruge.

Fra onsdag formiddag er også arkader, shoppingcentre, malls og lignende, indendørs centre lukket. Undtaget er dog de supermarkeder, apoteker og andre butikker med dagligvarer, der måtte befinde sig i centrene.

De nye tiltag og forbud gælder i første omgang til den 30. marts, oplyste Mette Frederiksen.

Hun understregede, at initiativerne alle er til for at »bryde smittekæden nu - det er helt afgørende«. Statsministeren sluttede af med dette råd:

»Køb ind som I plejer, prøv at tage det roligt, vis ansvarlighed og lad være med at gå i butik på en måde, så I kan smitte andre«.