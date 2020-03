Margrethe stak moralske øretæver ud som Mette Frederiksens 'bad cop'

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Vi kender det fra afhøringerne i amerikanske kriminalfilm: Den ene strisser er mild og forstående over for den tiltalte. Den anden er brutal og skræmmende.​

Det var den arbejdsdeling, statsministeren og regenten havde arrangeret, da Mette Frederiksens pressemøde i Statsministeriet tirsdag aften blev fulgt op af en båndet dronning Margrethe fra Fredensborg Slot.

Statsministeren var samlende og rund. Dronningen var brutal og kontant.

Majestæten kiggede direkte ind i kameraet, da hun gav en syngende verbal lussing til de danskere, der ikke tager myndighedernes påbud om at holde afstand og blive inden døre alvorligt.

»Man kan stadig se grupper i alle aldre, som opholder sig for tæt sammen. Nogle holder endda stadig fester og runde fødselsdage. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Det er tankeløst. Og det er først og fremmest hensynsløst«, sagde dronning Margrethe.

Bang! Den sad lige i synet på de sidste, der måtte tænke, at opfordringer til at begrænse udgang og selskab ikke gælder for netop dem. Dronningen gjorde hver enkelt danskers optræden under krisen til et spørgsmål om personlig moral.

Civilt håndhævet borgerdyd

Dermed udfyldte hun den sidste brik i det puslespil, statsministeren lagde på sin pressekonference kort forinden, hvor tonen synes at have taget en drejning i spørgsmålene fra pressen.

Vi kan jo ikke bruge resurser på at sende politiet rundt og banke på alle døre, svarede statsministeren på spørgsmålene om, hvordan de nye regler om forbud mod større forsamlinger vil blive håndhævet.

Mens flere i forbindelse med lukningen af grænserne i lørdags har stillet spørgsmålstegn ved om Danmark gjorde tog for mange vidtrækkende beslutninger uden tilstrækkeligt sundhedsfagligt grundlag, stillede flere nu spørgsmålstegn ved, om Danmark gør nok. Hvorfor har regeringen ikke vedtaget et langt mere omfattende udgangsforbud som flere andre lande?

Svarede leverede dronningen. Det er fortsat ikke forbudt at fejre sin fødselsdag. Men det er hensynsløst. Det er ikke ulovligt, men det er moralsk forkasteligt.

Det er en fælles vedtaget og civilt håndhævet borgerdyd - social kontrol om man vil - snarere end mænd i uniformer, der skal sikre en ansvarlig optræden.

Mette Frederiksen har bevidst holdt sig fra at skælde for meget ud på befolkningen, siden hun i onsdags tog det første af en snart svimlende mængde krisetiltag.

Strategien er at skabe medejerskab ved at gentage rådene om at vaske hænder, holde afstand osv. Og så opbygge kampen mod corona-virussen som et fælles nationalt projekt.

Men dronningen kan skælde os allesammen ud med en anden tyngde end personen på statsministerposten. Hun kan ikke beskyldes for at være politisk eller ville piske en stemning op. Hun kan stemple en optræden som et moralsk faux pas.

Med meget subtil reference til sin egen aflyste 80-års fødselsdag kan majestæten lyse borgerdyden i band hos de, der afholder deres. Når dronningens store dag kan vente, så kan din nok også.

Signalet var bedre end talen

Talen, der nok var blevet flikket sammen på få dage, var ikke et retorisk mesterstykke; her og der næsten lidt kluntet, som da dronningen talte til de unge.

»Selvfølgelig er det skuffende og ærgerligt ikke at kunne mødes med sine venner, ikke mindst, når man er ung. Men I har jo både tiden for jer og andre måder at mødes på i denne digitale tidsalder«.

Men pyt med det, for det vigtigste var talens signal.

Ingen regent har talt til folket ud over den årlige nytårshilsen, siden Margrethes bedstefar Christian X talte i forbindelse med befrielsen. Dermed markerer det officielle Danmark, at det her er den alvorligste krise siden 1945.

Bad cop-dronningens udskamning af dem, der optræder »hensynsløst« vil runge gennem vores kollektive bevidsthed om hvad idealet er for samfundssind i de kommende uger.

Så kan statsministeren fortsætte med at rose os allesammen, være opbyggelig og mane til politisk samling og fællesskab. Det er i en krisesituation nok den bedste fordeling af rollerne i et konstitutionelt monarki.