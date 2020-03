Få overblikket: Her er dagens vigtigste coronahistorier

Automatisk oplæsning

Mens tirsdag blev dagen, hvor Frankrig indførte udgangsforbud, nøjedes Danmark med at stramme reglerne og forbyde forsamlinger på mere end ti mennesker. Så var det op til dronning Margrethe at levere moralsk oprustning i en historisk tale til nationen.

Det er første gang siden befrielsen og afslutningen af Anden Verdenskrig, at en dansk majestæt på den måde har henvendt sig til hele befolkningen i en ekstraordinær tale. Lige efter at statsminister Mette Frederiksen havde afsluttet sit pressemøde om nye tiltag, indtog dronningen tv-skærmene med en båndet tale fra sin residens på Fredensborg Slot.

Først og fremmest hensynsløst

Budskabet var klart: bliv hjemme og hold op med letsindigt at mødes for eksempelvis at feste og fejre:

»Nogle holder endda stadig fester og runde fødselsdage. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Det er tankeløst. Og det er først og fremmest hensynsløst«, slog majestæten fast.

Har selv aflyst fødselsdag

Dronningen, der allerede selv har aflyst den officielle fejring af sin 80-års fødselsdag den 16. april, udviste forståelse for ungdommens lyster.

»Selvfølgelig er det skuffende og ærgerligt ikke at kunne mødes med sine venner, ikke mindst, når man er ung. Men I har jo både tiden for jer og andre måder at mødes på i denne digitale tidsalder«, sagde hun.

Den største fejl er at tøve

Budskabet var nogenlunde det samme, om end holdt i en mere stringent tone, da Mette Frederiksen en time tidligere - klokken 19 - endnu engang stod frem i Statsministeriet. Her ville hun, suppleret af topembedsmænd, bekendtgøre nye initiativer i kampen mod Corona.

»Den største fejl vi kan begå, det er at tøve«, sagde statsministeren og slog fast:

»Det er helt afgørende, at vi får brudt smittekæden nu«. For at gøre det er det bedre at være »for forsigtig end for letsindig«, mener Mette Frederiksen.

Slut med forsamlinger

Så præsenterede hun de nye forbud, som træder i kraft i morgen, onsdag, klokken 10.

Fra det tidspunkt og frem til den 30. marts er det forbudt at forsamle sig mere end ti mennesker, inde såvel som ude.

Fra i morgen skal storcentre, natklubber, barer, frisører, massører, fitnesscentre, solcentre og tatovører holde lukket. Det samme gælder caféer og restauranter, som dog stadig må tilbyde takeaway. Alle sports- og idrætsfaciliteter lukkes også.

Hav plads og sprit

Overfor de butikker, som stadig må sælge madvarer og andre fornødenheder, gælder nye regler: De skal give mulighed for, at kunder skal kunne vaske eller afspritte hænder i butikker landet over og sørge for, at der er god plads mellem de handlende.

Tidligere på dagen holdt også fødevareminister Mogens Jensen (S) pressemøde. Flankeret af de øverste chefer for dagligvarekæderne i Danmark advarede han imod hamstring.

Forsyningerne slipper ikke op

Det er der heller ingen grund til, fastslog ministeren. For der er tilstrækkeligt med fødevarer i landets supermarkeder og butikker.

Der er intet, som tyder på, at vi ikke fremover vil kunne få de varer fra udlandet, som der er behov for.

Frankrig lukkede helt ned

Mens 1o0.000 betjente indtog gaderne i Frankrig klokken 12, gik franskmændene hjem. På det tidspunkt trådte det udgangsforbud, præsident Macron lancerede aftenen forinden i en tv- tale i kraft.

»Frankrig er i krig. For sundheden. Vi kæmper hverken mod en hær eller en anden nation, men fjenden er der, den er usynlig, umulig at gribe fat om, og den rykker frem. Det kræver hele vores mobilisering. Vi er i krig«, sagde præsidenten.

Og franskmændene tog krigserklæringen alvorligt. Gaderne og pladser var ryddet hele tirsdagen.

Også Belgien har udgangsforbud

Også i Belgien indførte man i dag det udgangsforbud, som i forvejen gjaldt i Italien og Spanien. I Tyskland er det kun museer, barer, restauranter og forretninger, som handler med ikke livsnødvendige varer, som er lukket.