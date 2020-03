De mystiske brande

Resumé: Passagerer og besætning havde forladt det brandhærgede ’Scandinavian Star’, mens der befandt sig mange døde i skibets korridorer og gange. De svenske brandfolk mente, at de havde fået kontrol over branden, men Men besætningsmedlemmer sagde til dem, at de var nødt til at pumpe vand ud af skibet, så det ikke kæntrede – og så blussede ilden op igen.

10 timer efter dødsbrandens start begyndte slæbebåde at bugsere skibet ind mod den svenske by Lysekil. Ud over maskinmesteren og chefelektrikeren var også en maskinist og kaptajn Hugo Larsen blevet fløjet tilbage til skibet. Her er kapitel 3 af Lars Halskovs fortælling om mordbranden på Scandinavian Star.