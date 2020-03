Har fået 1.000 nye ledige på et døgn: Forbundsformand foreslår 'corona-tillæg' til arbejdsløse ofre for krisen

Siden torsdag har 3.500 medlemmer af 3F’s a-kasse meldt sig i arbejdsløshedskøen, viser nye tal. Udviklingen er historisk, siger 3F’s forbundsformand Per Christensen, som opfordrer regeringen til at sætte dagpengeperioden i stå.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den store fyringsrunde er begyndt i Danmark.

1.000 medlemmer meldte sig tirsdag ledige hos 3F’s a-kasse, og dermed har 3.500 3F’ere siden torsdag aften søgt om dagpenge. Dermed står 21.600 af medlemmerne i dag uden job.

Udviklingen er alarmerende, siger 3F’s forbundsformand Per Christensen:

»Udover finanskrisen kan jeg ikke erindre så brat en opbremsning på arbejdsmarkedet og så stor tilgang af ledige. Det er absolut historisk. Dels fordi det er mange, men primært fordi det er gået så hurtigt. Det er næsten natten over, den her stigning er kommet. Normalt når der er en økonomisk afmatning, så sker det over længere tid«, siger Per Christensen.

Beskæftigelsesministeriet forventer onsdag eftermiddag at offentliggøre seneste tal for antallet af nyledige i Danmark. Men 3F’s ledighedstal bliver ofte brugt som en indikator for den overordnede retning i økonomien, fordi mange medlemmer har kort uddannelse og arbejder i nogle af de brancher, der først må holde for, når økonomien vender.

Det gør de også nu, hvor antallet af ledige i 3F’s a-kasse er steget 20 pct. på under en uge.

»Det er sådan, at mange af mine medlemmer kun får halvdelen udbetalt på dagpenge, som hvis de var i arbejde. Og jeg kan sagtens forestille mig, at både mine medlemmer og deres koner og kærester bliver ramt i denne situation. Det er en meget, meget markant økonomisk forandret hverdag, mine medlemmer går ind i. Det vil jeg fortælle til mine politiske kontakter med den tyngde, vi nu kan give det«, siger Per Christensen.

Det er især to brancher, der tegner sig for den store stigning hos 3F. 40 procent af de nye ledige kommer fra rengørings- og restaurationsbranchen, mens 30 procent arbejdede i transportbranchen.

Resten kommer fra bl.a. byggeriet og industrien.

Endnu ikke Norge

Selv om udviklingen er markant, ligger den foreløbig klart under choktallene fra Norge, hvor ledigheden på en uge steg med 84.000 personer.

Det er endnu for tidligt at sige, om weekendens trepartsaftale, der giver virksomheder mulighed for at hjemsende personale med et stort løntilskud, har været med til at forhindre et stort antal yderligere fyringer.

Regeringen indkalder onsdag Folketingets partier til nye forhandlinger om økonomiske hjælpepakker, der skal holde hånden under de små og mellemstore virksomheder. Udspillet til forhandlingerne er to hjælpepakker, der dels skal hjælpe små virksomheder med højst ti ansatte, og dels skal hjælpe hårdt ramte erhverv med at betale faste udgifter, såsom husleje.

På et pressemøde onsdag middag oplyste finansminister Nicolai Wammen (S), at regeringen regner med at bruge 40 milliarder kroner på indsatsen.

»Vurderingen er, at de to initiativer til sammen de næste tre måneder vil koste cirka 40 milliarder kroner. Skulle det vise sig, der er flere virksomheder, der vil gøre brug af ordningen, er vi klar til at hæve det beløb. Det liver ikke sådan, at vi fra statens eller regeringens side vil sige, nu er der desværre ikke flere penge til at hjælpe virksomhederne de næste måneder. Vi gør, hvad der skal til«, sagde Wammen.