Ung om coronatiltag: »Det ville være nemmere, hvis der bare var udgangsforbud. Det er lettere at relatere til«

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

De seneste dage har for Rita Wilcke bestået af en del tvivl og forvirring. Under et normalt weekendbesøg hjemme fra sin højskole ville en tur på bar og kulturarrangementer være fast inventar. Men hun mener, at det ville være »dumt at gøre nu her«.